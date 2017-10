Nesimţire maximă! Bulevarde blocate de părinţii ce vin să-şi ia odraslele de la şcoală

5

Efectul de bumerang

Nu am masina,nu am copil la acest liceu.In schimb locuiesc in zona iar ce se petrece acolo ma deranjeaza si pe mine.Dar eu nu as da vina pe parintii care isi asteapta copii sa iasa de la ore.Ce se intampla acolo este efectul dezvoltarii dezordonate a orasului Constanta,este efectul Mazare-Fagadau.Este efectul lipsei de viziune,este efectul prostiei si nepriceperii administratiei locale.Intr-un oras cu un sistem public de transport in comun bine dezvoltat,curat,modernizat nu s-ar fi intaplat asa ceva.Politia poate sa dea amenzi la infinit.Cand politistul s-a intors cu spatele,ca trebuie sa faca si el pipi odata,soferii vor stationa din nou pe a treia banda.Dar nu conteaza.Populatia a fost multumita de cum a dansat Mazare pe plaja la Mamaia.Fagadau este impresionat de personalitatea lui Mazare si Dragnea il regreta pe fostul primar.Domnilor,ar trebui sa existe o lege care reglementeaza autoflagelarea primarilor prosti sau nepriceputi dar aroganti si galagiosi in acelasi timp.De exemplu,Mazare ar trebui sa-si administreze 100 de bice pe spate timp de 30 de zile si intr-o piata publica.In timpul asta l-as obliga sa strige...Ierati-ma am fost un idiot...iertati-ma ! Indurareeee ! Indurareeee...pac...plici...pac...plici...! Pac...plici...pac...plici...! Am fost un primar prost....pac...plici...pac...plici...! Numai asa poate fi iertat de noi. Iar Fagadau pentru ca a identificat problema si a bagat-o in calendar,Fagadau trebuie obligat sa-si duca puradelul la scoala cu autobuzul,sa cerseasca un loc pe scaun de la o "romanca" cu capot pe ea si noi sa-i furam din buzunar cate un portofel sau ghiozdanul de scoler.Apoi il iertam....Asa inteleg eu Legea autoflagelarii....Ati auzit,mai pesedeilor ? Ar mai fi si alte pedepse.De exemplu,l-as pedepsi pe Fagadau sa se inscrie in ALDE sau in PNL sau sa predea cursul de prostie la Liceul Ovidius .Ramane de discutat.