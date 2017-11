Nenorocirea de pe strada Mircea putea fi evitată! Amănuntul care e vizibil pe înregistrarea video

Tragedia petrecută astă noapte, în plin centrul Constanței, în accidentul din intersecția străzilor Decebal și Mircea cel Bătrân, ar fi putut fi evitată. Cel puțin aceasta este părea unui cititor al ziarului „Cuget Liber”, pe care am decis să o dăm publicității mai ales după ce am vizionat înregistrarea surprinsă de camera video a unui restaurant din zonă.„Priviți cu atenție dinamica accidentului. Se observă clar cum Fordul iese de pe strada Decebal, cu intenția de a traversa strada Mircea, și de a-și continua deplasarea înainte, pe strada Decebal. Mircea fiind stradă cu sens unic, cel mai probabil, șoferul Fordului a privit în dreapta, a văzut doar mașina care circula pe banda a doua și a apreciat, corect, că are timp să treacă. Nu a văzut însă, și nici nu cred că avea cum să vadă, că pe banda unu venea altă mașină.Aici cred că este cheia și de aceea spun că accidentul putea fi evitat. După cum se observă în înregistrarea video, șoferul mașinii de teren Audi circula pe banda unu. Importantă va fi declarația șoferului de pe banda a doua, care va confirma sau nu dacă a fost vorba despre o depășire pe banda unu.M-am uitat cu atenție, de mai multe ori, pe înregistrarea video. Personal, cred că nici șoferul Fordului, nici șoferul din Audi nu s-au văzut unul pe altul. Nu cred că aveau cum, fiind mascați de mașina care circula pe banda a doua.Sunt convins că accidentul putea fi evitat, mai ales că este o intersecție cu vizibilitate. Rămâne de văzut ce anume va stabili Poliția Rutieră, cine sunt vinovații, cu ce viteză circulau cele două automobile implicate în nenorocire”, este punctul de vedere al lui Cosmin Sava.XXXUn punct de vedere de luat în seamă, care ne aduce aminte de lipsa aproape totală de monitorizare a traficului rutier din Constanța. Nu sunt camere video, nu sunt radare fixe, elemente pe care le regăsim în marile orașe ale Europei. Ce ar însemna ca măcar principalele artere rutiere constănțene să fie dotate cu așa ceva? Cred că, încet-încet, cu amenzi severe, permise suspendate, va crește gradul de civilizație rutieră, iar numărul nenorocirilor de genul celei de astă noapte s-ar reduce semnificativ.Și, nu în ultimul rând! Dragi părinți, nu mai lăsați pe mâna copiilor bolizi puternici. La 20 de ani, tendința de a apăsa pedala de accelerație este uriașă…