Necaz de poliţist: "Dacă nu era norma de hrană, ar râde şi curcile de noi!"

Adevarul ascuns !

Hranirea efectivelor militare a fost distrusa de incompetenta PSD in dec.1995 cand au abrogat O.G.Nr.26/1990 si au ascuns H.G. Nr.504/1990 strict secret Secretariatul General al Guvernului Romaniei care prevedeau hranirea pe plafoane calorice, conform normelor de hrana si a ratiilor de alimente, nu la valoare financiara fixa, din cauza cresterilor masive a preturilor de achizitie a alimentelor, si mai ales ca era prevazut in Constitutia Romaniei, ca Romania are o economie de piata libera, concurentiala a preturilor.Au dat atunci O.G. Nr.23/dec.1995 care prevedea valoare financiara fixa de rasul lumii 5 lei/zi pentru 3 mese calde si o gustare rece, a normelor de hrana.cea mai mare aberatie politica a PSD-ului, sfidand fluctuatia crescatoare a preturilor la alimente. Guvernul Vacaroiu si Presedintele Romaniei Ion Iliescu sunt vinovatii distrugerii sistemului de hranire tip NATO - norme de hrana, ratii de alimnte, plafoane calorice tip NATO si nu aberatia comunista de preturi fixe la normele de hrana. Actualizau trimestrial valorile financiare cu 5 % in timp de pretul alimentelor crestea si cu 70-80 % pe trimestru pe piata libera de atunci, era inflatia aceea foarte mare, recunoscuta si de Guvernatorul B.N.R. Mugur Isarescu. Este cea mai mare crima comisa impotriva Armatei Romane de neocomunistii vremii. Gabriel Oprea stie despre ce vorbesc eu aici, este ofiter specialist in Intendenta, deci si in hranirea efectivelor de militari. Am luptat cu ei in instantele de judecata de atunci, am castigat procesul intentat M.A.I. atunci pe principiul hranirii pe plafoane calorice, conform normelor de hrana si a ratiilor de alimente conform O.U.G.Nr.26/1990 si a H.G.Nr.504/1990 in Curtea de Apel Constanta si am pirdut definitiv si irevocabil in Curtra Suprema de Justitei de atunci, datorita doamnei judecator a completului de judecvata, cine alta decat actuala Presedinta a Inaltei Curtii de Casatie si Justitie de cum, doamna Livia Stanciu, care a primit ordine de sus sa ne distruga prin Decizia definitiva si irevocabila, lund in calcul mortala O.G.Nr. 23/dec.1995 cu valori financiare fixe aberante, 5 lei/zi/militar cu tva inclus, moarte sigura ! Spuneti adevarul romanilor. Procesul a durat 4 ani si Justita s-a manjit cu o Decizie mincinoasa, definitiva si irevocabila. Armata a fost condamnata la inanitie prin infometare. Militarii in termen faceau foamea pe O.G. Nr.23/dec.1995, care abroga O.U.G.N r.26/1990 dar nu si H.G. Nr.504/1990 strict secret care prevedea norme de hrana, plafoane calorice obligatorii si ratii de alimente la valaorea reala de piata a alimentelor, care se determinamatematic prin formala ratia din aliment x valaorea financiara aprodusului lapret mediu de piata, rezultand valaore per aliment, apoi se totaliza valaorea alimentelor din norma de hrana si rezulta pretul mediu de piata al normelor de hrana, care era undeva la 25 lei plus tva. Ei au modificat legile si au spus 5 lei/zi inclusiv tva-ul. prin OG.Nr.23/dec.1995 Crima ascunsa de puterea politica de atunci - Iliescu si Vacaroiu ! Mai raspunde cineva acum oare, doamna Judecator Livia Stanciu de atunci ma intrebade unde am facut eu rost de H.G. Nr.504/1990 strict secret, in loc sa vada adevarul ! Acum inteleg cum a ajuns Presedinta I.C.C.J., prin fraude repetate si executari de ordine politice, nu prin judacata corecta si inclinarea balantei adevarului, in favoarea adevarului. Am luptat si am pierdut, dar nu am uitat niciodata cine au fost criminalii armatei de atunci ! Iliescu - Vacaroiu - Stanciu !