Nebunie pentru cei ce vor să-şi înmatriculeze provizoriu maşinile cumpărate din UE!

Nebunie pentru cei ce vor să-și înmatriculeze provizoriu mașinile cumpărate din UE!

Constănțenii care își cumpără autoturisme din țările UE și vor să le înmatriculeze în România sunt din nou puși față în față cu o situație alambicată.Este cunoscut faptul că majoritatea cer în instanță restituirea taxei de poluare ori înmatricularea fără plata taxei respective. Judecătorii, în mod constant, le dau câștig de cauză, dar autoritățile atacă hotărârile prin recurs doar pentru a se afla în treabă și a umple la refuz listele cu dosarele de judecată ale magistraților.Este o situație care tărăgănează deja de câțiva ani fără ca cineva, de la centru, să ia o măsură prin care să fie stopat un astfel de fenomen prin care mii de oameni (grefieri, judecători, arhivari ori alți angajați ai statului) să nu mai muncească în zadar.Dacă până de curând, la Constanța, erau eliberate numerele provizorii și puteai dispune de autoturism pe toată durata procesului făcând dovada, prin prezentarea unui certificat de rol ori a unui simplu extras de pe portalul instanțelor de judecată, că există dosarul pe rolul instanțelor, mai nou, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Constanța nu mai are voie să mai elibereze numere provizorii decât pentru cele 90 de zile stipulate în lege.Potrivit avocatului Viorel Papu, emiterea unei ordonanțe prezidențiale prin care instanța să oblige serviciul respectiv să prelungească durata păstrării numerelor provizorii până la pronunțarea pe fond a unei hotărâri judecătorești ar reprezenta un avantaj. Dar, pe de altă parte, instanțele judecătorești se vor vedea asaltate de un nou val de dosare privind emiterea de ordonanțe prezidențiale, lucru de care, sub nicio formă, judecătorii nu pot fi încântați.v v vȘeful Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Constanța, Romeo Tecău, ne-a spus că nu se mai poate face rabat de la cele 90 de zile invocate strict în lege. El ne-a spus însă că cetățenii pot să dispună de cele 90 de zile în perioade diferite de timp. De exemplu, o familie are nevoie de mașină ca să plece în concediu de odihnă; poate cere, prin urmare, eliberarea numerelor provizorii pentru o perioadă de 30 de zile, mai mult sau mai puțin. Apoi se face o pauză, după care ea poate să ceară din nou eliberarea numerelor provizorii pe perioada în care are musai nevoie. Sunt însă și situații în care cetățenii au nevoie de mașini non-stop…Romeo Tecău ne-a declarat că ar fi favorabilă cetățenilor situația prin care Serviciul pe care îl conduce să fie obligat de judecători, în urma pronunțării pe o ordonanță prezidențială, să le dea voie oamenilor să beneficieze de numerele provizorii până la finalizarea proceselor privind restituirea taxele de poluare.Dar cum s-ar putea veni de hac unei asemenea harababuri? O măsură drastică a instanțelor de judecată, prin care Prefectura Constanța să fie obligată la plata unor cheltuieli de judecată și a unor daune materiale serioase, așa cum, se pare, în alte județe din țară s-a și întâmplat, ar putea, probabil, să stopeze acest fenomen prin care sute oameni sunt purtați pe drumuri și obligați să plătească o căruță de bani doar pentru că statul nu respectă valuri întregi de hotărâri judecătorești.