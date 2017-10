Neatenţia unui taximetrist a băgat în spital trei oameni

Neatenția unui taximetrist a băgat în spital trei oameni

Un taximetrist neatent a provocat, duminică seara, un grav accident rutier, care s-a soldat cu rănirea a cinci persoane. Pentru scoaterea din mașină a unuia dintre pasageri a fost necesară intervenția pompierilor de la Descarcerare. Taximetristul vinovat a rămas fără permis de conducere și este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă. Totul s-a întâmplat, duminică seara, pe la ora 20, când Lucian B., de 40 de ani, din Constanța, taximetrist, care se afla la volanul autoturismului marca Fiat Albea, cu numărul de înmatriculare B-53526, rula pe strada Fulgerului, iar la intersecție cu strada Crinului a făcut viraj stânga fără să se asigure. Clipa de neatenție a taximetristului era să ducă la un adevărat carnagiu. Potrivit polițiștilor de la Rutieră, taximetristul a lovit un autoturism Renault, cu numărul de înmatriculare CT-01-TCS, condus regulamentar de Nicușor Teodor C., de 21 de ani, din Constanța. În urma impactului, Fiat-ul a intrat într-un stâlp de iluminat public, pe care l-a rupt, acesta prăbușindu-se peste acoperișul unei case, pe când Renault-ul a fost proiectat într-un gard al unui imobil. Pentru scoaterea din mașină a unui pasager a fost necesară intervenția pompierilor de la Descarcerare. Au fost transportați și internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța Cătălin C., Oana D., ambii de 25 de ani și Alexandru A., de 23 de ani, toți din Constanța. Taximetristul vinovat a rămas fără permis de conducere, iar polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Mai mult decât atât, el va trebui să plătească toate daunele produse atât mașinilor, cât și locatarilor caselor care au fost avariate în urma producerii accidentului.