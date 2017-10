NE PREGĂTIM DE CUTREMUR! Tehnică pentru intervenții în caz de seism, din acest an

28 Februarie 2016

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are în vedere atragerea, în acest an, a unor fonduri europene de aproape 60 de milioane de euro pentru dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență, a declarat, duminică, la Botoșani, secretarul de stat Raed Arafat.Potrivit acestuia, MAI are în vedere achiziția de tehnică pentru căutare și salvare urbană și dotare specifică pentru intervențiile la cutremure.Raed Arafat susține că, în 2015, România a atras fonduri structurale de 31 milioane de euro, la care s-au adăugat aproape nouă milioane de euro din bugetul MAI, cu care a fost cumpărată tehnică pentru intervenții pe apă și în caz de inundații.Oficialul MAI a participat, duminică, de Ziua protecției civilă, la ceremonialul militar de înmânare a drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani.