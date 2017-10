Protest inedit cu stomacul gol la Penitenciarul Poarta Albă:

"Ne întreabă ce meniu e la masă, după care iar intră în greva foamei!"

Un deținut încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Poarta Albă acuză că îi sunt încălcate drepturile, refuză hrana și inclusiv tratamentul medical.Dragoș Sarchiz Cristea, în vârstă de 34 de ani, a fost închis în urmă cu două luni pentru a ispăși o condamnare de un an și șase luni pentru conducere fără permis auto, după ce a fost surprins de șase ori la volan, deși nu avea acest drept; ultima dată, în martie 2011, spre surprinderea polițiștilor, făcea curse regulate între Con-stanța și Ovidiu, la volanul unui microbuz de transport persoane.Trebuie menționat că bărbatul nu se află la prima condamnare; a mai executat ani de închisoare pentru furt, uz de fals, iar în 2008 a evadat din penitenciar, mai precis de la locul de muncă, pentru a-și vedea iubita care amenința să-l părăsească. A fost găsit, după șase ore, în casa iubitei din Valu lui Traian.De două luni, de când s-a întors în penitenciar, viața îi este un chin, acuză mama tânărului, Smaranda Sarchiz. „Săptămâna trecută a avut termen în procesul prin care a solicitat amânarea executării pedepsei, la Judecătoria Ialomița și a fost ținut toată ziua nemâncat. Mai mult, a fost bruscat de mascați. Înțeleg că a greșit, dar nu se poate să se poarte atât de inuman cu el, căci este bolnav și dărâmat tot de ceea ce i se întâmplă“, s-a plâns mama bărbatului.Nemulțumit că primește prea puține viziteContactați telefonic, reprezentanții unității de detenție spun că deținutul și-a făcut cunoscute nemulțumirile, în mai multe rânduri și prin diverse modalități. „Principala lui nemulțumire este faptul că este la regim de maximă siguranță și are dreptul la mai puține vizite decât cei încarcerați la regim semideschis. Dar, fiind un fost evadat, prezintă un grad ridicat de risc, motiv pentru care judecătorii au hotărât încadrarea în gradul respectiv, în ciuda faptului că a fost condamnat doar la un an și jumătate, pentru o faptă fără violență. Deși i-am explicat că aceasta este legislația, a ales să-și exprime nemulțumirea în diverse forme, refuzând hrana și tratamentul medical“, ne-a declarat Gelu Dănuț Dincă, directorul executiv al penitenciarului.Interesant de menționat cum și … când recurgea persoana privată de libertate la greva foamei. „El a făcut o adresă că intră în refuz de hrană. În acel moment, potrivit procedurii legale, trebuie încarcerat separat și nu îi sunt aduse cele trei mese. După 24 de ore, timp în care este asistat de medic și psiholog, discută cu directorul unității, iar apoi și cu judecătorul delegat. Persoana privată de libertate menționată a făcut adresă că refuză hrana, de dimineață, după care, la masa următoare, a cerut să-i fie adusă doar pâinea, de unde am înțeles că nu mai era în refuz de hrană. Ulterior, a întrebat ce meniu este pregătit și iar a anunțat că intră în refuz de hrană“, a adăugat reprezentantul penitenciarului. Altfel spus, deținutul intră în greva foamei în funcție de meniul pregătit.Mai mult, vineri deținutul a fost internat pentru depresie, în cadrul Spitalului Penitenciar Poarta Albă, dar a refuzat tratamentul, astfel că ieri a fost externat, fiind mutat înapoi în celula lui.Cât privește faptul că deținutul ar fi fost bruscat de trupa de in-tervenție, conducerea penitenciarului neagă: „Nu este un deținut recalcitrant, nu are niciun raport în acest sens. Dacă se consi-deră, însă, neîndreptățit, are posi-bilitatea să se adreseze instanței de judecată“, au adăugat reprezentanții unității de detenție.