Ne aşteaptă o iarnă grea, cum se va face deszăpezirea. Sute de tone de nisip, cumpărate, dar… nefolosibile!

Ne așteaptă o iarnă grea, cum se va face deszăpezirea. Sute de tone de nisip, cumpărate, dar… nefolosibile!

Ședința de ieri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța nu a fost una deloc comodă pentru reprezentanții CNADNR, ENEL, RAJDP și RAJA. Aceștia au fost „trași de urechi“ în legătură cu intervențiile de iarna trecută și au fost avertizați că istoria nu trebuie să se repete. La o primă vedere, indiferent dacă vom avea parte sau nu de o iarnă grea,autoritățile se pare că și-o vor face și mai grea. Iată de ce.Întrebați cu privire la numărul utilajelor de deszăpezirie și problemele cu care s-ar putea confrunta Direcția de Drumuri și Poduri Constanța, șeful instituției a precizat că există o suplimentare aproape dublă a utilajelor, adăugând că, începând din acest an, legea interzice împrăștierea de nisip pe carosabil, întrucât există efecte negative asupra calității asfaltului.„În ceea ce privește capacitatea de acționare a DRDP Constanța, avem o suplimentare de 9 freze, față de cele 10 existente de anul trecut. Acestea au rămas la noi. Puteau veni mai devreme dacă reacția din țară ar fi fost un pic mai promptă, însă este bine că au venit. Ca un element de noutate, legea ne împiedică, începând cu acest an, să împrăștiem nisip pe carosabil”, a precizat Marian Dima, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța.În replică, senatorul Nicolae Moga, prezent la ședința organizată la Instituția Prefectului, i-a întrebat pe reprezentanții CNADNR de ce au cerut 500 de tone de nisip, din moment ce legea interzice folosirea pe carosabil. Răspunsul a întârziat să apară…„Din experiența pe care am avut-o în anii anteriori, vreau să vorbim deschis. Sigur că Drumurile Naționale au utilaje, dar nu au avut șoferi. Desigur, au făcut comandă pentru 500 de tone de nisip, în condițiile în care nu pot împrăștia nisip. Sunt curios care este motivul achiziției. Unde se face comandamentul, la ISU, clădirea este veche și fără tehnică de informații. În loc să fie toți factorii de decizie prezenți în comandamente, erau câțiva. Cel mai important lucru este salvarea de vieți omenești, să nu uitați acest lucru”, a intervenit senatorul Nicolae Moga.„Sper ca ENEL să fie pregătit, să nu mai sun de 10 ori“Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, le-a spus celor prezenți în cadrul ședinței că situația de anul trecut, în care peste o sută de localități au rămas fără energie electrică în sezonul rece, nu mai trebuie să se repete.„Le-am cerut primarilor din județul Constanța să se pregătească de ce-i mai rău. Nu vreau ca pe parcursul perioadei reci să avem surprize, și mă refer în special la CNADNR, RAJDP, ENEL și RAJA. Nu vreau ca în acest an să mai avem problemele de anul trecut, atunci când am avut cel puțin 150 de sate fără energie electrică. Sper că de această dată ENEL va fi pregătit, să nu fiu nevoit să sun de 10 ori într-o noapte pentru a-mi pune la dispoziție o echipă de intervenție. Ținând cont că avem ministru la Transporturi din Constanța, sper că și CNADNR o să se miște mai bine comparativ cu anul trecut”, a declarat Horia Țuțuianu.v v vDirectorul Centrului de Meteorologie Regional Dobrogea, Marius Coțofan, a avertizat în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență că ne așteaptă o iarnă grea, cu precipitații în plus față de mediile anterioare, de circa 40-60 l/mp. Acesta a mai declarat că în această iarnă vom avea cu siguranță coduri galbene și portocalii.Laurențiu Bădescu, șeful Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, a recunoscut, cu greu, problemele cu care se confruntă.„În momentul de față, avem 51 de ambulanțe de urgență, dintre care 45 funcționale. Fiind foarte vechi, nu avem cum să oferim garanții că vor funcționa toate. 70% dintre ele sunt aproape de casare. Avem nevoie de cel puțin 30 de ambulanțe noi”, a precizat șeful SAJ. Practic, aproape tot parcul auto al SAJ ar trebui reînnoit.