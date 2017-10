„Ne-am săturat de prostituate! Scăpaţi-ne de perverşii din Km 4-5!”

Cititorii cugetliber.ro, discuție live cu șeful Poliției municipiului Constanța:

„Ne-am săturat de prostituate! Scăpați-ne de perverșii din Km 4-5!”

Șeful Poliției Municipiului Constanța, comisarul șef Emilian Pârvu, s-a aflat, ieri după-amiază, în redacția Cuget Liber, într-un dialog on-line cu cititorii cotidianului nostru. În rândurile următoare, vă prezentăm o parte din problemele ridicate de cititorii cugetliber.ro și răspunsurile oferite de polițist.- Ce se face pentru stârpirea bișniței de țigări din stația RATC de la Gara Constanța? Ce se întâmplă în apropierea Gării Constanța, în stația RATC nu este demn de un oraș european. Nu erau de ajuns tonetele de flori și verdețuri, mai nou a apărut și unul care vinde, pe o măsuță de joasă înălțime, farfurii!!! Cum să vinzi veselă într-o stație de autobuz? Și bineînțeles, colorații care te îmbie să cumperi prostii la 1 leu/bucata. Dar cel mai deranjant este prezența bișnițarilor de țigări. Iertați-mi exprimarea, dar zona „colcăie” de astfel de personaje! Și le merge atât de bine, că și-au divizat bucațica aceea de trotuar, unii vând numai în dreapta stației de autobuz, alții numai în partea stângă, ba chiar se lucrează și în schimburi, unii de dimineață, alții seara! În permanență sunt 8 - 10 bișnițari! De ce nu vine mai des o mașină prin această zonă?- Zona Gării CFR Constanța este una dintre zonele intens circulate de pe raza municipiului, unde evident, dată fiind afluența cetățenilor și a mijloacelor de transport, se generează numeroase probleme care privesc munca de poliție. Așa cum precizați și dvs., ne întâlnim destul de frecvent cu persoane care fac comerț ilicit, cu diverse cazuri de furturi sau înșelăciuni. De cele mai multe ori, din păcate, făptuitorii profită de neatenția cetățenilor și de toleranța acestora. În toate aceste zone, polițiștii constănțeni acționează aproape zilnic, în scopul diminuării acestor fenomene. Vă pot exemplifica prin faptul că numai în primele cinci luni ale anului 2013, în zona Gării, au fost identificate persoane de la care au fost confiscate peste 38.000 de țigarete. Pot să vă mai asigur că astfel de acțiuni vor continua și contăm pe sprijinul dvs. de a ne semnala neregulile.- În cartierul Km 4-5, bar SAFARI, se face contrabandă cu țigări de ani de zile, susținut de un polițist de la Secția 5, cel care anunță când vin supra-controale. Dă amenzi la bătrânei care vând ce au prin curte și lângă el se face trafic. Dl. P. este susținut de cadre superioare? Întrebați în cartier cine este subalternul dvs. și cu ce se ocupă.- Am recepționat cu maximă seriozitate mesajul dvs. Pentru alte amănunte vă stau la dispoziție la sediul Poliției municipiului Constanța. Oricum voi dispune verificări în acest caz.- De orice se ocupă Poliția din Km 4-5, dar de liniștea și siguranța cetățeanului... LIPSĂ. Este ultima lor grijă, nimeni nu face reclamație, le este mai frică de polițiști decât de traficanți sau cămătari.- Pentru a înțelege mai exact despre ce este vorba, vă invit la sediul Poliției municipiului Constanța, pentru a lămuri aceste aspecte. Vă pot spune, însă, cu certitudine că Secția 5 Poliție este o structură cu o încărcătură foarte mare de sesizări și petiții, la care polițiștii se străduiesc să le găsească rezolvarea legală.Bișnițarii de telefoane de pe Ștefan cel Mare- Exact în intersecția dintre străzile Ștefan cel Mare și Atelierelor, vizavi de Poliția municipiului Constanța, sunt de ani de zile niște bișnițari de telefoane mobile. Considerați că face cinste Poliției municipiului Constanța faptul că băiețașii aceștia sunt de ani buni în locul respectiv?- Este evident că această situație a fost și este în continuare în atenția noastră. Vă asigur că mare parte dintre cei care își făcuseră un obicei să practice astfel de activități au dispărut de acolo, mai ales după ce unora dintre ei le-au fost confiscate bunurile oferite la vânzare. Din păcate, unul dintre motivele care mențin senzația cetățenilor că în continuare se desfășoară activități ilicite în acel loc este acela că nu am găsit încă o soluție să le interzicem persoanelor respective să staționeze la colțul străzii, mai ales că majoritatea locuiesc în zona respectivă.- De ce se permite circulația vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Constanța? Nicio autoritate locala nu se implică în stoparea acestui fenomen? Sau e o situație normală pentru un oraș turistic?- Un răspuns complet și cât se poate de detaliat a fost oferit de colegul meu de la Serviciul Poliției Rutiere, domnul Ciprian Sobaru, în dialogul pe care l-a avut cu cititorii Cuget Liber în urmă cu două săptămâni. (n.r. redăm și răspunsul respectiv: „Codul Rutier prevede în momentul de față doar o sancțiune contravențională pe care cei mai mulți dintre căruțași nu o plătesc, iar administrațiile financiare întâmpină dificultăți în executarea lor silită. În urmă cu câțiva ani, legea prevedea și confiscarea căruței, însă această prevedere a fost declarată neconstituțională și nu s-a mai putut aplica. În prezent, există un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care se va oferi o alternativă de ridicare a căruțelor”).„Ne-am săturat de romi și prostituate!”- Zona „Petrol”, de la Abator. Ne-am săturat de rromi, de injuriile lor adresate copiilor care se joacă în părculețul din zonă, de caii, caprele și poneii care sunt lăsați în voie să pască (dezlegați) pe lângă blocuri, de curvele care în fiecare seară satisfac clienți pe la geamurile noastre (prezervative folosite găsiți pe toate aleile), scandaluri și muzică la maxim în fiecare zi. Întrebarea mea este: Poliția va interveni doar în cazul în care noi, locatarii, vom porni un nou război civil (cum au mai fost în zonă) și cineva va fi rănit?- Situația din zona dvs. este cunoscută atât la nivelul Poliției Municipiului Constanța, cât și la nivelul autorităților locale. Chiar luna trecută lucrătorii noștri au acordat sprijin și au luat măsuri polițienești față de cei care locuiesc pe strada Viforului, în case naționalizate. Măsurile pe care le-am dispus în continuare constau în informarea periodică a RAEDPP, prin polițistul de proximitate, a tuturor neregulilor care se constată în legătură cu modul de manifestare a celor care ocupă acele spații. De asemenea, vom lua măsuri ferme față de cei care tulbură liniștea publică sau săvârșesc alte fapte antisociale.Cât durează investigarea unui furt?- Domnule comisar, cât timp durează o investigație, furt din mașină în cazul meu, până ce poliția dă un verdict în dosar? Mi-a fost furat laptopul din mașină acum doi ani și nici până în ziua de astăzi nu a fost soluționat cazul. Există șanse de reușită în asemenea cazuri? Câte furturi din autoturisme ați soluționat în ultimul an?- Teoretic, o investigație într-un dosar în care se fac cercetări pentru identificarea autorilor durează tot atât timp cât făptuitorul poate fi tras la răspundere. În cazul de față, fiind vorba de un furt, zece ani. Totuși, polițiștii cunosc procedurile de lucru, iar ei sunt obligați să desfășoare un set de activități de investigare și cercetare cum ar fi: cercetarea la fața locului, verificarea și valorificarea informațiilor, exploatarea urmelor criminalistice, căutarea bunurilor sustrase ș.a.m.d., iar dacă acestea nu dau rezultate într-un termen de șase luni până la un an, cercetările se vor relua numai în cazul în care apar elemente noi care să conducă la identificarea autorului. Vă pot spune că în primele cinci luni ale acestui an, în 21 de cazuri reclamate inițial cu autor necunoscut, făptuitorii au fost identificați și trimiși în judecată, iar în alte 15 cazuri autorii au fost prinși în flagrant delict. Pentru a vă lămuri complet cu privire la stadiul cercetărilor în dosarul dvs., vă rog să contactați ofițerul de caz.De ce să nu cumpărăm țigări de la bișnițari?- Chiar nu se poate face nimic cu indivizii care își fac veacul în Piața Griviței, care așteaptă victimele să facă cea mai mică greșeală pentru a le ataca? Domnule comandant, vi se pare normal ca în anul de grație 2013, unui constănțean să îi fie teamă, pentru propria viață și securitate, să iasă ziua în amiaza mare până la piață?- Vă asigurăm că Piața Griviței este monitorizată permanent pe timpul zilei, iar periodic acționăm împreună cu partenerii noștri din cadrul Jandarmeriei pentru combaterea activităților ilicite.- Vă rog să îmi spuneți și mie, ca cetățean, de ce nu e bine să cumpărăm țigări de la bișnițari? Există riscuri, pericole?- A cumpăra orice fel de bun de la persoane neautorizate generează multiple riscuri, dintre care aș putea să amintesc: bunul respectiv este contrafăcut, poate proveni dintr-un furt sau altă infracțiune, cumpărătorul poate fi tras la răspundere pentru încurajarea activităților ilicite. Vă recomand să achiziționați bunurile de la comercianți autorizați și numai în acest fel veți putea contribui la reducerea fenomenului.- Băieții de la gară sau din alte zone care fac trafic cu țigări sunt bineveniți și atât timp cât țigările în România au prețul pe care îl au, costă între 10-50% din salariu pe lună, atunci eu personal îi sprijin și am cumpărat țigări „la negru” ca mulți alții. Părerea asta nu este doar a mea, sunt o grămadă de fumători care își cumpară viciul la negru și polițiști care cumpără țigări de la Abator de exemplu. Problemele sunt altele: hoții de prin zonele binecunoscute: gară, autogări, piețe, în general zone aglomerate, ca să nu mai zic de autobuze unde se fură de se sparge. Sincer, o parte dintre ei îi știu eu din vedere, căci îi vezi destul de des. Telefoane, portofele, poșete și mai știu eu ce, dispar zilnic. De ce nu face Poliția un program de educare a populației cum să se protejeze de hoți, în sensul măsurilor de prevenție, nu să sară la bătaie. Și nu mă refer aici la veșnica menționare: nu vorbiți la mobil pe stradă, în autobuz etc. E TELEFON MOBIL, asta se presupune să faci cu el, altfel stai și vorbești de la fixul de acasă. Un parteneriat cu o firmă de telefonie mobilă, implementarea de GPS tracker (care există, dar mai bine te lași păgubaș până își dă Poliția acordul) facil, sisteme de blocare a mobilului de la distanță cu avertizare sonoră (căutați pe youtube: Mobile tracker / anti-theft for Android phone with Avast), asigurarea smart phone-ului în caz de furt etc. Cu toții suntem destul de atenți, dar sunt momente când te concentrezi la altele, e aglomerat, compostezi biletul, ai mai multă grijă de portofel și aceste clipe sunt speculate de hoți. Explicați-le oamenilor că la urcarea în autobuz a călătorilor e șansa cea mai mare pentru a fi „văduvit” de obiecte personale.- Apreciez foarte mult preocuparea dvs. pentru protecția bunurilor de folosință îndelungată și este un exemplu bun de urmat. Un telefon mobil, un autovehicul sau locuința protejate cu sisteme de siguranță creează mari probleme hoților dacă intenționează să le atace și sprijină totodată polițiștii în activitatea lor de prindere a hoților și recuperarea bunurilor sustrase. Mai sunt însă și multe alte metode foarte simple de a preveni furturile, cum ar fi: să avem o relație de bună vecinătate, să semnalăm faptele antisociale și persoanele care le săvârșesc în cel mai scurt timp organelor de Poliție, să educăm copii astfel încât să evite anturajele dubioase ș.a.m.d.- Referitor la furturile din buzunare, din autobuze sau piețe - hoții îi știu deja pe polițiști, așa că prevenire cu polițiști în civil sau prinderi în flagrant, mai greu. Propunerea mea este să procedați altfel: pe sistemul detașaților care vă vin în timpul verii, aduceți studenți de la Academia de Poliție sau de la școlile de agenți și puneți-i să se plimbe toată ziua prin autobuze, prin piețe, pe plajă. Așa își formează și ei ochiul, mai prind și hoții în flagrant, și toată lumea este mulțumită.- La nivelul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului există un compartiment specializat pe acest domeniu. Pe lângă activitățile pe care acești polițiști le desfășoară, acționăm frecvent și cu alte forțe de sprijin din cadrul structurilor noastre, jandarmeriei și RATC.- Mă poate trage pe dreapta un polițist care nu este de la Rutieră, ci de la ordine publică?- Da, orice polițist are această competență, cu precizarea că doar polițiștii de la Rutieră pot aplica sancțiuni contravenționale la OUG 195.Ce fac polițiștii în timpul programului…- Sâmbătă, 29 iunie, orele 10,00, doi agenți de poliție care, presupun eu, ar fi trebuit să fie în patrulare, căci erau îmbrăcați în uniformă și erau cu mașina de serviciu, își serveau cafeaua pe terasă la Zorile. Mașina parcată în fața restaurantului, iar ei admirau marea, în timp ce se delectau cu o cafea. Nimic în neregulă, dar nu se poate să depene amintiri și să admire peisajul în timpul liber?- Achiesez la punctul dvs. de vedere. Dacă ați reținut numărul de înmatriculare al autovehiculului, vă rog să mi-l comunicați.- Aș dori să ne spună dl. comisar șef Pârvu ce avere are!- Averea mea este publicată pe site-ul Poliției Române, www.igpr.ro, la secțiunea Declarații de avere.- Bună ziua. Sunt unul dintre absolvenții secției de Poliție Locală de la Ovidius. Domnule comisar, când vor ieși posturi la Poliția Locală din Constanța? Sau când se fac încadrări directe la IPJ Constanța?- În ambele situații, cel mai complet răspuns îl puteți primi de la serviciile de resurse umane de la cele două instituții.- Am făcut nenumărate sesizări atât la Primăria Constanța, Poliția Locală, IPJ Constanța și Secția 5 Poliție privind problemele pe care le întâmpinăm în fiecare zi cu Paraipan Ionel și totuși nu s-a luat nicio măsură. Creează probleme aproape întregului bloc, are un număr impresionant de plângeri dar efectiv totul rămâne în pom, iar noi dezgustați de nepăsarea celor ce ar trebui să ne protejeze. Acest personaj își atribuie întreaga parcare din fața blocului, și pe o parte și pe cealaltă a străzii, iar eu nu de mult am fost blocată de ambele autovehicule ale sale, fiind privată de dreptul de a circula liber pe drumurile publice, și oricât am încercat să trag un semnal de alarmă m-am lovit de un zid impus de autorități cum că a fost o simplă întâmplare și nu se pot lua măsuri întrucât era duminică, ora 20.00. Legea s-a schimbat după acest caz, pentru că s-a stabilit o distanță minimă între două autovehicule, dar eu în continuare sunt la mila și cheful dumnealui când vreau să parchez. Încerc să aflu când vor fi amenajate parcările pe Vârful cu Dor și nu primesc niciun răspuns. Am sesizat autoritățile cu privire la faptul că își spală frecvent mașina în fața blocului sau face grătare, își coace vinete omul în fața geamurilor noastre, dar încă o dată mi s-a dovedit lipsa de interes, pentru că nu erau echipaje pentru acest gen de sesizări, iar meciul de fotbal din orașul nostru era mai important. Cum mă puteți ajuta, pe mine și pe ceilalți locatari ai acestui bloc, astfel încât acest om să poată respecta drepturile noastre? Vă stau la dispoziție cu orice alte detalii privind cele menționate și îndrăznesc să sper că puteți arunca o privire peste acest personaj. Mulțumesc!- Mulțumesc, voi verifica sesizarea dvs.Perverșii din cartierul Km 4-5- Ce face Poliția municipiului cu perverșii din cartierul Km 4-5. La capul podului Feroviar, care face trecerea între cartierul Km 4-5 și cartierul Poarta 6, se strâng mereu perverși, care se masturbează ziua în amiaza mare, în văzul trecătorilor. Ce ar trebui să le spunem copiilor că fac respectivii indivizi? Ei sunt mici, dar îi văd și întreabă „Mami, ce face nenea?”. Plus că pe acolo trec și persoane de sex feminin, femei în vârstă, cu sacoșe în mână. Ele cum să se apere? Vă rugăm, oferiți-ne soluții.- Aspectele transmise de dvs. le voi transmite Secției 5, pentru a verifica și pentru a lua măsuri cu privire la cei cu astfel de manifestări.