Navigatorii reacționează, după lansarea proiectului dedicat copiilor lor: „Plâng când vă scriu, gândindu-mă la ei”

Inițiativa asociației a stârnit, în ultimele zile, numeroase reacții. În vreme ce unele voci au susținut că situația acestor copii nu diferă cu nimic față de cei care au părinții plecați în străinătate și s-au arătat sceptici, au fost navigatori care au aplaudat intenția. „Sunt timonier pe nave tancuri, sunt în voiaj acum și citesc știrile când pot. Am văzut un articol postat de Cuget Liber legat de copiii navigatorilor precum că s-ar face un proiect pentru a alina durerea copiilor navigatorilor. Eu am trei copii, un băiat de 14 ani, o fetiță de 7 ani și o fetiță de 3 anișori și jumătate. Într-adevăr, având această meserie și plecând mereu de 14 ani, imediat după ce am avut primul copil și până în prezent, am fost mereu întrebat de fata cea mare: «Dar de ce trebuie să pleci mereu, mereu la vapor?». Iar cea mică mi-a spus, după ce am venit acasă din voiajul anterior: «Tati, să nu mai pleci la vapor niciodată!». Credeți-mă, nu știam cum să fac să nu mă arăt că îmi venea să plâng. Acum plâng când vă scriu acest mesaj, că mi-e greu gândindu-mă mereu la ei, că nu pot fi lângă ei mereu. Mă bucur pentru acest proiect și sper să-i ajute și pe copiii mei să sufere mai puțin, numai soția știe cât au plâns ei după ce plecam în voiaje”, este unul din numeroasele mesaje transmise de navigatori, după lansarea proiectului.



S-a dat startul înscrierilor. Iată care va fi programul sesiunilor de sport și consiliere





Asociația Comandanților de Navă din România a început înscrierea pentru participarea la proiect. Sunt disponibile aproximativ 50 de locuri, iar luni, 20 septembrie, erau înscriși deja 16 copii, semn că sunt numeroase cupluri din care fac parte și navigatori, care consideră că participarea la activități sportive și de alte natură îi va ajuta pe cei mici.





„În cadrul acestui proiect, în perioada 11.10 – 10.12.2021 și 10.01-29.01.2022 minim 50 de copii cu părinți navigatori (indiferent de funcție) născuți între anii 2010-2016 vor putea lua parte gratuit la următoarele activități (singulare, parțiale sau complementare) destinate dezvoltării lor fizice și emoționale: două sesiuni de antrenamente de fotbal săptămânale sub îndrumarea unor antrenori licențiați, sesiuni săptămânale de consiliere psihologică realizate în grupuri de câte 4-5 de copii, de vârste apropiate, sub supravegherea unui specialist; minimum trei meciuri caritabile cu copii din cartierul Henry Coandă, pentru dezvoltarea empatiei de la o vârstă fragedă, minimum șase sesiuni de antrenamente părinte – copil, pentru a oferi tăticilor navigatori ocazia să își consolideze relația cu propriul copil (sâmbătă, între orele 10,00 – 11,00)”, au transmis reprezentanții asociației.





În ceea ce privește antrenamentele de fotbal, copiii vor fi împărțiți în patru grupe: 2010 – 2011, 2012 – 2013, 2014 – 2015 și 2016 iar ședințele vor avea loc pe terenul sintetic Sportlife (lângă Triton, pe variantă). Primii 50 de copii înscriși vor primi câte un echipament, tricou și șort.





„În programul acestui proiect este planificată și o întâlnire cu reprezentanții autorității locale pentru a se discuta necesitatea de intervenție în ceea ce privește reducerea riscului de vulnerabilitate emoțională pe care acești copii îl pot prezenta din cauza lipsei intermitente a părintelui din mediul familial, dimensiunea fenomenului raportat la numărul acestor copii, precum și folosirea sportului ca mijloc eficient pentru dezvoltarea fizică, emoțională și socială a tuturor copiilor, dar mai cu seamă a celor aparținând grupurilor vulnerabile”, au mai arătat reprezentanții ACNR. Formularul care trebuie completat în vederea înscrierii poate fi găsit pe pagina de Facebook a asociației.





Prezentam, într-o ediție anterioară a „Cuget Liber” faptul că la început de an școlar cadrele didactice le-au transmis părinților că la nivelul fiecărei unități de învățământ se realiza o statistică privind copiii de navigatori. Fiind pentru prima dată când părinților li se cerea să facă o astfel de precizare, solicitarea a fost primită cu reticență. Statistica a fost realizată, așa cum lămuream într-un articol anterior, la solicitarea Asociației Comandanților de Navă din România, în cadrul proiectului „Seamen`s Kids”, derulat de ACNR și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, ce are drept scop derularea de activități cu 50 de copii de navigatori, în scopul reducerii vulnerabilității emoționale.