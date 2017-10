Navele de luptă ale României, bune de casat

1

Toastul comandantului

Bune de casat?Fiti seriosi!Pai nu au fost achizitionate doar de citiva ani doua fregate,cu vechime de peste 25 ani, care urmeaza sa fie modernizate in Ro?Doctori ingineri militari,strategi,tacticieni, poligloti avind cursuri in care li s-au spalat creierul de spiritul national pot sa faca, acum, ceva cu care sa se laude mai tarziu.Am auzit de nivelul de competenta al ,,inginerilor''marinari din AMB.Aproape tot corpul didactic al acestei institutii este format din cei cu titlul de doctor.fara sa fi fost ambarcat cel putin 2-3 ani.Numai vorbim despre doctoranzi;acestia fac serviciu la punctul de control si tin evidenta suruburilor la unele echipamente care la ora aceasta au doar valoare sentimentala.Decit sa gindeasca ,sa proiecteze si sa construiasca echipamente si mijloace de lupta ,eventual reparatii capitale cu schimbarea echipamentelor uzate moral,generalii,amiralii,chestorii,se gindesc la posibilitatile unor plecari pe afara pentru ,,informare,documentare''privind cumpararea si nicidecum folosirea potentialului romanesc de teama...coruptiei autohtone care nu este aceasi cu ,,lobyul''si ,,comisionul'' occidental.Si pina la urma iti dimensionezi actiunile militare cu cit si ce ai.Adica te intinzi cit tine plapuma.Dom'Danila,matale nu ai inteles nici pina acum ca militarii romani nu lupta cu arme de imprumut de la americani ci americanii au luat cu imprumut militari romani pe care i-a dotat cu arme ca sa gaseasca materia prima folosita de Sadam pentru ,,armele lui chimice'';Petrolul si Piata.Ma intreb ,cind oare vor dispare din arealul politico-elitist ceata pamblicarilor pretentiosi si grandilocventi care bat toba cea mare pe la portile occidentale .Atentie generale Danila, sa nu ocupi vreun loc in galeria generalilor delicventi pentru ca tentatiile sunt mari ,caile ascunse , bate la ochi si,sunt cam multi.