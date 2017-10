Naum Ciomu, obligat definitiv să plătească daune de 500.000 de euro în solidar cu Spitalul Panduri

Curtea de Apel București a decis, ieri, să respingă recursul declarat de Naum Ciomu împotriva sentinței prin care a fost obligat în solidar cu Spitalul Panduri să plătească 500.000 de euro daune morale, după ce fostul medic a tăiat în trei penisul unui pacient. Curtea de Apel a respins, ieri, și recursul declarat de Spitalul Panduri. Ciomu și unitatea spitalicească au fost obligați să plătească 200 de lei cheltuieli de judecată. Decizia instanței este definitivă. Recursul a fost dezbătut, ieri, cu ușile închise la Curtea de Apel București. Organul sexual al lui Ion Jiga, pacientul care s-a ales cu penisul secționat în urma unei intervenții chirurgicale, ar fi putut fi refăcut dacă bucățile tăiate ar fi fost conservate adecvat de către personalul medical, își motivează instanța obligația Spitalului Panduri de a răspunde în acest caz. Magistrații consideră că vina aparține și personalului medical. „Este de înțeles că inculpatul, fiind în stare de șoc, chiar bun profesionist, nu și-a dat seama în acel moment de greșeală, dar ceilalți colegi din spital nu au făcut niciun gest pentru a interveni constructiv în derularea evenimentelor”, se arată în mo-tivare. În consecință, judecătorii afirmă că „unitățile sanitare, văzându-se obligate la plată, inclusiv pentru consecințele care se puteau evita prin gesturi de într-ajutorare colegială, vor manifesta mai multă atenție în selectarea și educarea propriului personal medical”. Tribunalul București a decis să majoreze cuantumul despăgubirilor de la 125.000 de euro (n.r. sumă stabilită de Judecătoria Sectorului 5) la 500.000 de euro, din cauza faptului că soția lui Ion Jiga a decis să divorțeze. „În aceste condiții este cert că valoarea prejudiciului moral a crescut în mod considerabil, partea vătămată văzându-se în situația de a avea familia destrămată”, fără șanse de refacere a vieții de cuplu, mai arată magistrații Tribunalului București. Magistrații instanței de apel (n.r. Tribunalul București) au mai pus la socoteală și numărul de îngrijiri medicale, Ion Jiga stând aproape 2 luni în spital, pentru a se reface după intervențiile chirurgicale de reconstrucție a penisului, în urma cărora i-a fost salvată doar funcția urinară. De asemenea, Tribunalul a ținut cont, în stabilirea daunelor de 500.000 de euro, de faptul că Ion Jiga se află mai tot timpul sub tratament medical pentru afecțiuni renale, lucru costisitor de altfel, dar și de faptul că o parte a corpului său, de unde a fost prelevat țesut pentru proteza peniană, a căpătat un aspect inestetic, care ar putea fi remediat printr-o intervenție chirurgicală. Cu privire la absența discernământului, aspect susținut de medicul Naum Ciomu atât în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 5, cât și la tribunal, instanța a stabilit că doctorul a avut discernământ în momentul în care a secționat penisul unui pacient al său, în timpul unei intervenții chirurgicale, dată fiind reacția sa imediată: „Ce am făcut? L-am nenorocit!”. „A fi profund afectat, de-a dreptul șocat într-o atare situație, constituie o dovadă de discernământ. Dimpotrivă, o netulburare, o stare impasibilă a inculpatului în acea situație, ar fi fost poate dovada că inculpatul nu a avut discernământ”, explică magistrații Tribunalului București. Doctorul Naum Ciomu a făcut recurs împotriva deciziei Tribunalului, iar procesul a reînceput la Curtea de Apel în data de 25 august. Tribunalul București a dispus, în data de 4 iulie, ca Naum Ciomu, în solidar cu Spitalul Panduri din Capitală, să plătească 500.000 de euro, daune morale, după ce fostul medic a tăiat în trei penisul unui pacient, în timpul unei intervenții chirurgicale de rutină. Tribunalul a menținut condamnarea de un an cu suspendare pentru Naum Ciomu. Doctorul Naum Ciomu, fost medic la Spitalul Panduri, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală foarte gravă, după ce, în 13 iulie 2004, în timpul unei intervenții chirurgicale de rutină, a tăiat în trei penisul unui pacient. Prin sentința din 9 ianuarie 2007 a Judecătoriei Sectorului 5, medicul a fost obligat și la plata a 125.000 euro daune morale și 9.866 lei daune materiale.