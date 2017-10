NATO salută decizia României de a suplimenta forţele din Afganistan

NATO salută decizia României de a suplimenta forțele din Afganistan

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, vede în decizia României de a suplimenta trupele în Afganistan o „demonstrație clară a solidarității NATO și a determinării de a duce la bun sfârșit misiunea”, informează un comunicat de la Bruxelles. CSAT a aprobat, la 21 ianuarie, o suplimentare cu 600 de militari a forțelor române care acționează în teatrul de operații din Afganistan, iar numărul maxim al acestora ar putea ajunge, în 2010, la 1.798. În prezent, România are 982 de militari care acționează sub comanda NATO în Afganistan, iar alți 38 de soldați români participă la operațiunea „Enduring Freedom”, aflată sub comanda forțelor americane.