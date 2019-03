NATO: Cheltuielile de apărare ale aliaţilor, la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani

NATO: Cheltuielile de apărare ale aliaților, la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani

Mai multe state din NATO și-au majorat cheltuielile de apărare în 2018, creșteri accentuate înregistrând țările baltice, Polonia și Olanda, dar numai șase țări au atins ținta stabilită de Alianță și cerută insistent de SUA, Germania a stagnat, iar Canada și-a redus bugetul militar, indică raportul anual publicat, astăzi, de Alianță, transmite agenția Reuters, consultată de Agerpres.Potrivit documentului, Alianța s-a apropiat de respectarea angajamentului de alocare a 2% din PIB pentru apărare în fiecare an, înregistrând un procent mediu de 1,5%, cel mai ridicat din ultimii cinci ani.În timp ce cheltuielile Bulgariei, țărilor baltice și Olandei au crescut cu aproximativ 20% în 2018 comparativ cu 2017, doar Estonia, Grecia, Polonia, Letonia, Lituania și Marea Britanie au atins pragul de 2% anul trecut.În schimb, Canada a cheltuit cu aproape 11% mai puțin pentru apărare în 2018.Deși Germania a investit circa 1,5 milioane de euro în plus în 2018, procentul din PIB a rămas la nivelul la 1,23%.Acesta plasează Germania, țara cu cea mai mare economie din UE, printre ultimele state din NATO la acest capitol, mult sub cele 3,39 procente alocate de SUA. Belgia și Spania și-au menținut bugetele militare sub 1% din PIB, în timp ce Italia a depășit cu puțin 1%.În total, statele din NATO au cheltuit pentru apărare în 2018 aproape 1.000 de miliarde de dolari, aproape 70% reprezentând cheltuielile SUA, deși nu toate acestea sunt destinate apărării aliaților europeni.