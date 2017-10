Nati Meir, arestat din nou

1

NATI MEIR

Sunt victima inselata de NATI MEIR ,am platit suma de 650 euro in vederea obtinerii unui loc de munca in ISRAEL .Secretara DANIELA mi-a scris o chitanta cu suma de 800 RON ,FIIND COMPLICEA LUI .Biroul se afla in STR. GEORGE VRACA NR.4 ,SECT 1 ,BUCURESTI .Astept opinii ce mai pot face in aceasta situatie .