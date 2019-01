N-au mai suportat bătăile primite! Două femei și-au reclamat soții la Poliţie

N-au mai suportat bătăile primite! Două femei și-au reclamat soții la Poliție

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Constanța, despre faptul că la domiciliul său a avut loc un conflict în familie. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a stabilit faptul că soțul femeii în cauză, în vârstă de 38 de ani, și-ar fi amenințat cu acte de violență și ulterior agresat fizic soția.Ajunși la fața locului, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu conform procedurilor legale, în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.De asemenea, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 42 de ani, despre un alt conflict. Și în acest caz, s-a constatat că pe fondul consumului de alcool și al procesului de divorț în care se află, soțul femeii în cauză, în vârstă de 43 de ani, și-a agresat fizic soția.Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu conformprocedurilor legale, bărbatul fiind evacuat din locuință, în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență in familie.