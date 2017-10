Mustaţă a vrut să-l ucidă pe Bamburic, la ordinul lui Dediu, pentru 10.000 de euro!

Mustață a vrut să-l ucidă pe Bamburic, la ordinul lui Dediu, pentru 10.000 de euro!

Atât Liviu Dorin Bamburic, omul de afaceri care a fost ținta unei tentative de asasinat, în luna ianuarie 2008, fiind împușcat cu nouă focuri de armă, cât și martorul cheie al do-sarului, Liviu Cristian Toager, audiați, ieri, de judecătorii constănțeni, l-au indicat pe unul dintre cei trei suspecți, Dănuț Maricel Mustață, ca fiind cel care a tras cu arma. „Privirea domnului Mustață nu o voi uita niciodată” - a declarat Bamburic în fața instanței de judecată, uitându-se fix la cel care l-ar fi împușcat, aflat, ieri, la doar câțiva metri de el, în boxa arestaților. Ieri s-a înregistrat poate unul dintre episoadele cele mai importante în procesul în care trei tineri din Galați, Daniel Lili Dediu, Dănuț Maricel Mustață și Grigore Nicolae Dănilă, sunt acuzați că ar fi încercat să-l asasineze, la comandă, pe omul de afaceri constănțean, Liviu Dorin Bamburic. Încă dis-de-dimineață, forfota din sala de judecată în care avea să fie strigat dosarul respectiv parcă pre-vestea un moment important în desfășurarea procesului. Tensiunea se citea pe fețele unor persoane care, era evident, aveau legătură cu dosarul. Până și polițiști „sub acoperire” ai IPJ Constanța, cum ar fi polițistul Ionuț Filip, au stat o vreme în sala de judecată, în așteptarea dosarului. Acesta, îmbrăcat într-o geacă pe care era inscripționat FBI, a părăsit în cele din urmă instanțele de judecată, probabil din cauza orei târzii la care s-a strigat dosarul. Pentru că prezența anumitor organe de anchetă a fost sesizată și de avocatul celor trei inculpați, apărătorul Dumitru Hagiu chiar înainte de a fi demarate audierile în dosar acesta a făcut cunoscut instanței că în sală s-au aflat multă vreme polițiști din cadrul IPJ Constanța. El a solicitat să se emită o adresă către Poliția Constanța pentru a afla dacă nu cumva există vreo modalitate de exercitare a protecției în privința vreunor martori din acest dosar. „Altfel nu vedem ce se încearcă a se induce prin prezența lor la termenele de judecată?!” - a mai spus avocatul. Pe de altă parte, avocatul lui Liviu Dorin Bamburic a solicitat judecăto-rului Emilia Ganera să declare ședință secretă, mai ales că victima urma a fi audiată, cerere ce i-a fost respinsă. „Nu te-ai săturat? Mai trage!” Liviu Dorin Bamburic a povestit instanței tot traseul urmat în noaptea în care a fost împușcat. Când a ajuns în fața blocului prietenei sale, Elena Neagu, el spune că a văzut, la o distanță de 10 - 15 metri, o persoană îmbrăcată în blugi și hanorac, cu bluza dată pe față, acoperind numai zona frunții. „Am văzut că a ridicat mâinile, apoi două licăriri de lumină de armă, scurte, și imediat apoi am simțit o fierbințeală ușoară în zona bazinului. Am realizat că am fost împușcat. Prima intenție a fost să fug. Am renunțat însă. Mi-am zis că dacă încerc să fug sunt o victimă sigură. Așa că mi-am zis că mai bine forțez intrarea în bloc. În timp ce mă îndreptam spre scările din bloc, în dreptul acestora, a mai tras două lovituri. Le-am simțit tot în zona bazinului. Am încercat să urc cele câteva trepte, dar m-am prăbușit. Am pus mâna în buzunarul drept să iau telefonul, agresorul probabil a crezut că am o armă, așa că a plecat din raza mea vizuală” - a povestit Bamburic, retrăind momentele de groază. Numai că agresorul și-a dat seama că victima nu are o armă, așa că s-a întors. „S-a apropiat din nou la 4 - 5 metri și am văzut cum a ridicat mâinile și se pregătea să tragă. În acel moment am încercat să mă târăsc spre ușa de intrare în bloc. La câteva secunde, fiind în poziția pe spate și văzând că a ridicat din nou mâinile pentru a trage, m-am împins cu ajutorul mâinilor și i-am spus: «Nu te-ai săturat? Mai trage! »” - a povestit în continuare Bamburic. La un moment dat, individul s-a apropiat foarte mult, era chiar la picioarele lui, și încerca să îl împuște în cap. „Am realizat, ca o viziune, că agresorul vrea să mă nimerească direct în cap, am înclinat capul în dreapta și un glonte a nimerit în ușa de acces. (…) Am realizat apoi că e mai bine să nu mă mai mișc, pentru că acesta (n.r. - agresorul), crezând că nu mai sunt în viață, o să plece” - a povestit Bamburic. Întrebat dacă îl recunoaște pe agresor, el s-a uitat către Dănuț Maricel Mustață și a spus: „Privirea domnului Mustață nu o voi uita toată viața!”. Bamburic: Boștină e cel care a comandat asasinarea Bamburic avea indicii că cineva îl urmărea, cu ceva timp înainte de comiterea tentativei de asasinat, motiv pentru care își angajase o gardă de corp. După ce s-a întâmplat evenimentul, una dintre persoanele la care s-a gândit că avea interesul și pe care o bănuiește că ar fi putut comanda asasinatul este Dragoș Boștină cel indicat și de procurori că ar fi cel care a comandat asasinarea lui Bamburic și față de care cercetările au fost disjunse. „În 2005 - 2006, am cumpărat drepturile de proprietate pe mai multe terenuri din zona Corbu. Boștină îmi aducea persoanele care-mi vindeau. Îl bănuiesc pe Boștină din mai multe motive: pentru că dețineam împreună cu el un teren de nouă hectare pe care el îl vânduse și mie nu-mi dăduse partea; în noiembrie 2007, făcusem o vânzare foarte mare, fiind vorba de o sumă foarte mare, jumătate din ea urmând să o încasez; drepturile de proprietate nu erau încă puse în posesie, nu era emis un titlu, prin eliminarea mea Boștină, cunoscându-i pe toți (n.r. - vânzătorii) ar fi rămas cu afacerea și terenurile. Prin eliminarea mea, situația era favorabilă lui Boștină” - a mai declarat Bamburic. Mustață, șocat că, după nouă gloanțe, victima mai vorbea! De departe cea mai acuzatoare declarație a fost dată de Liviu Cristian Toager. El a spus că, în decem-brie 2007, Daniel Dediu i-ar fi spus că dorește să împuște o persoană. Doar că la momentul respectiv a luat totul mai mult în glumă. La două zile, l-a chemat însă la o petrecere, la Constanța, unde gazdă era chiar Nicolae Purichia (cel despre care spun procurorii că ar fi și el implicat în comandarea asasinatului). Ajunși la Constanța, Dediu i-a înmânat un pistol, care era înfășurat într-o cagulă, iar ambele într-o pungă. Urmărirea „țintei” a necesitat mai multe drumuri la Constanța. Toager a declarat ieri că nu avea de gând să împuște pe cineva, ci doar a încercat să tragă de timp, pentru a nu-l refuza direct pe Daniel Dediu, pe care l-a caracterizat ca pe un individ impunător și care era dominator cu toți cei din jurul lui. În noaptea comiterii faptei, Toager, Dănilă și Mustață pândeau blocul în care locuia prietena lui Bamburic. „La un moment dat, am auzit un sunet puternic de tobă de mașină. Mustață s-a dat jos din mașina în care ne aflam. Eu am pornit autovehiculul și am plecat de pe loc, iar până să facem dreapta de pe aleea respectivă am auzit două împușcături” - a declarat Toager. Când s-a întors la mașină, Mustață, potrivit martorului Toager, era șocat, a aruncat pistolul pe podeaua mașinii și a început să bea dintr-o sticlă de votcă. La un moment dat, Mustață ar fi întrebat dacă era bun pistolul, pentru că el tot trăgea, dar victima tot mai vorbea (!). Toager a mai declarat că el a fost cel care a aruncat pistolul în Dunăre, de pe pod. De asemenea, Toager a spus magistraților că Dediu i-ar fi povestit că lui Mustață i-ar fi promis 10.000 de euro pentru lichidarea lui Bamburic, dar nu știe dacă suma a fost și plătită. Un alt martor care a fost audiat ieri, Florin Stoica, cel care la momentul respectiv era angajat ca gardă de corp de către Bamburic, a declarat că știa că un anume „Amedeo” l-ar fi amenințat telefonic pe Bamburic, doar cu câteva săptămâni înainte de tentativa de asasinat, motiv pentru care îl și angajase pe el.