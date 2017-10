După mai mult de un an de cercetări

Mustafa Tartoussi, trimis în judecată pentru că a înlesnit fuga sirianului Omar Hayssam

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au finalizat ancheta în dosarul privind fuga sirianului Omar Hayssam, trimis în judecată și condamnat pentru terorism în dosarul răpirii celor trei jurnaliști români, după ce au refăcut întregul traseu al deplasării omului de afaceri spre ieșirea din țară. În dosar sunt inculpați doi dintre frații lui Hayssam, Muckles Omar și Mahmoud, și armatorul navei Iman T, Mustafa Tartoussi, cu care anchetatorii au date că ar fi fugit din țară omul de afaceri sirian, imediat după eliberarea sa. Potrivit anchetatorilor, cei trei vor fi trimiși în fața instanței sub acuzația de complicitate la infracțiunea de terorism și înlesnirea fugii unui suspect de terorism. Din probele acuzării a rezultat că, în dimineața zilei de 30 iunie 2006, Omar Hayssam ar fi plecat din Portul Constanța către Ale-xandria în Egipt și de aici la Tartous, în Siria. Călătoria ar fi fost efectuată cu nava Iman T, aflată sub pavilion nord-coreean. Mai mult chiar, anchetatorii au vrut să demonstreze prezența sirianului la bordul lui Iman T și prin compararea ADN-ului lui Hayssam cu cel găsit pe niște bețișoare de urechi și pe un bandaj de la infirmeria vaporului. Procurorii susțin că Hayssam ar fi făcut drumul de la București la Constanța cu un camion al firmei Rio Bucovina, care aparține fraților săi. Procurorii au reconstituit traseul fugarului, cu ajutorul semna-lului emis de telefoanele celor trei frați și al cartelelor pe care ei le-au folosit. De asemenea, procurorii susțin că mașina, cu care frații Omar au plecat spre Constanța a depășit, la acel drum, viteza legală, circulând cu o viteză medie de 118 km/h. Excesul de viteză le-ar fi adus și o amendă, pe care, așa cum reiese din probele depuse la dosar, șoferul ar fi primit-o în localitatea Coșereni, din județul Ialomița. În altă ordine de idei, Mustafa Tartoussi a avut, timp de aproximativ un an, interdicția de a părăsi România. Cu toate acestea, la finele săptămânii trecute, ma-gistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus ridicarea interdicției de a părăsi țara, decizie însușită, luni, și de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Drept urmare, Mustafa Tartoussi ar putea dispărea definitiv, din România (dacă nu a făcut-o încă) așa cum s-a întâmplat și cu Omar Hayssam.