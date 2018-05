Muniţie de război, găsită pe o stradă din oraşul Hârşova!

Muniție de război, găsită pe o stradă din orașul Hârșova!

Muniție de război, găsită la intersecția străzilor Vântului cu Gropilor din orașul Hârșova. Un echipaj al Politiei Locale Harsova a găsit o grenadă pe strada Vântului din localitate."Grenada se află pe strada. După ce am vazut-o, am apelat 112 și așteptăm sosirea echipei pirotehnice. Asigurăm perimetrul până la venirea echipajului", ne-a declarat Bogdan Ghimboașe, seful Politiei Locale Harșova."Un apel la Poliția Locală Hârsova în jurul orelor 11.30 a anunțat prezența unui obiect care seamănă cu o grenadă - situată la intersecția Str. Vântului cu Str. Gropilor. Am ajuns la fața locului, am izolat zona, persoanele au fost îndepărtate, cât și autovehiculele"