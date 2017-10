Municipalitatea pune la bătaie trei miliarde de lei vechi pentru îngrijirea ierbii din Ţara Piticilor

Municipalitatea pune la bătaie trei miliarde de lei vechi pentru îngrijirea ierbii din Țara Piticilor

Dacă nu am cunoaște profilul genetic al administrației Mazăre, am putea spune cu mâna pe inimă și ochii la buzunar că avem cea mai eco primărie din țară. Oricât de încăpățânată și perfidă ar fi criza asta economică, primarul tot nu ar renunța să pompeze miliarde de lei vechi în semințe de gazon, udat iarbă sau plantat flori. Cum spuneam și mai sus, dacă nu am ști câte parcuri au fost înmormântate sub betoane, câte spații verzi au sfârșit sub construcțiile și mall-urile clientelei, câtă iarbă verde a murit sub semnătura edilului, am putea recunoaște că primarului îi place natura. În realitate, mult mai mult îi place o anumită firmă, care aduce natura în oraș la supraprețuri. Bineînțeles, pe banii constănțenilor. Într-o nouă cerere de ofertă, Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța, instituție subordonată Primăriei, este dispusă să ofere aproape trei miliarde de lei vechi pentru îngrijirea spațiilor verzi din „Țara Piticilor” și din „GRAVITY PARK”. În urma unei licitații, câștigătorul va fi desemnat pe 24 aprilie, urmând ca norocoasa firmă să se apuce, începând cu 1 mai, de treabă. Astfel, potrivit anunțului privind cererea de ofertă postat pe site-ul de achiziții publice, RAEDPP solicită propuneri pentru contractul „Achiziție publică de servicii de amenajare și întreținere spații verzi din incinta: Parc de distracții tip «Țara Piticilor» situat în Parcul Tăbăcărie; Parc de distracții tip «Țara Piticilor» și terenul de sport situate în Aleea Nalbei; Parc de distracții tip «Țara Piticilor» și terenul de sport situate în b-dul I.C. Brătianu; Pista rolleri, skateri, bicicliști și funcțiuni conexe – «GRAVITY PARK», situat în Parcul Tăbăcărie”. Valoarea estimată a contractului este de 244.000 lei, fără TVA. De banii aceștia, firma câștigătoare va trebui să amenajeze și să întrețină spațiile verzi începând cu luna mai, până la sfârșitul anului. Mai exact, potrivit caietului de sarcini, va menține în stare de vegetație toate plantele; florile și arborii vor fi livrați în ghivece de unică utilizare; plantele trebuie să fie corect aclimatizate. Vor fi livrate 34.675 bucăți de tagetes, salvie, petunie, 6.400 bucăți de „canna indica”, 100 bucăți de liliac și 50 bucăți de „cotoneaster horizontalis”. De asemenea, firma va curăța terenul de frunze și crengi, va dezgropa trandafiri, va tunde gardul viu, va cosi peluzele, va transporta resturile vegetale, va uda florile și gazonul cu furtunul (săptămânal, doar în lunile de vară) va plivi buruienile din garduri vii și va tunde arbuștii. Firma câștigătoare va fi anunțată oficial peste două săptămâni, însă cunoscătorii fenomenului fac deja pariuri că aceasta va fi una foarte dragă edilului. Amintim că, în ultimii ani, Pomacost, firma vărului primarului, a fost cea care a executat majoritatea lucrărilor din oraș și județ privind spațiile verzi, încasând astfel zeci de miliarde de lei.