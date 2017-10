Mulţi inconştienţi în trafic. Băuţi şi fără permis

Mulți inconștienți în trafic. Băuți și fără permis

Un constănțean în vârstă de 35 de ani, din localitatea Șiriu, a ajuns după gratiile Penitenciarului Poarta Albă, după ce polițiștii din cadrul Secției 7 Rurale Hârșova l-au depistat în trafic, beat și fără permis. Pe numele acestuia, Judecătoria Hârșova a emis un mandat de executare a pedepsei de un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui moped neînmatriculat, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Cel mai probabil, o soartă similară va avea și un alt șofer, de 48 de ani, din Topraisar, pe care polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au găsit vinovat de faptul că a condus un autoturism, pe strada Garofiței din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Un alt șofer, de 25 de ani, din localitatea Tătaru, a fost și el tras pe dreapta de agenții de la Rutieră. În urma verificărilor, oamenii legii spun că acesta a condus un autoturism, pe DC10, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar de cercetare penală.