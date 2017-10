Motocicliştii, „terorişti“ pe două roţi!

5

Lovit de o motociclista

80% din vina soferilor? Daca ati invata sa circulati civilizat nimeni nu ar avea nimic cu voi. Eu am avut un accident de masina in care am fost lovit de o motociclista, care pur si simplu s-a urcat pe masina mea. Norocul ei ca eu nu aveam viteza ca altfel ne facea cu mana din ceruri acum. De atunci am oroare la motociclisi, mai ales ca majoritatea sunt inconstienti si habar n-au sa conduca o motocicleta. Eu v-as face piste ca la bicilisti si v-as limita viteza la 60 km/h.