Motoare turate şi cai putere, la Salonul Auto Maritimo

Motoare turate și cai putere, la Salonul Auto Maritimo

În următoarele zile, parcarea Maritimo Shopping Center va fi gazda celui mai mare eveniment auto al anului: Salonul Auto Maritimo 2015.Constănțenii pasionați de autotu-risme, dar și cei care doresc să își cumpere un automobil sunt invitați la cea mai mare expoziție de mașini, la care vor participa Autocomo, Autoklass, Avia Motors, Bavaria Motors, Cardinal Motors, Exclusiv Auto, Expocar, Motorex, Motor Expert, Raver Service, Rent Car Service, Rădăcini Motors și Țiriac Auto. Peste 200 de autovehicule vor fi expuse, iar specialiștii le vor prezenta în detaliu.Reprezentanții Maritimo Shopping Center au pregătit numeroase surprize pentru public, astfel încât participanții la eveniment se vor putea întâlni cu diverse vedete, precum trupa Proconsul, Lidia Buble și Ilinca Vandici.Surprize de la Rădăcini Motors„Așteptăm vizitatorii la standul Rădăcini Motors! Veți descoperi noul Opel Corsa, lansat în România anul acesta, noile motorizări ale Opel, printre care performantul 1.6 diesel 136 cp, disponibil pe modelele Mokka, Insignia, Astra sau economicul motor de 1.0 benzină 90 și 115 cp al Adam și Corsa. Citroen ne confirmă încă o dată suc-cesul noului C4 Cactus, care a primit peste 25 de premii europene de la debutul pe piața auto. Pe lângă modele și motorizări noi, avem oferte foarte bune în programul Remat, cu prețuri de la 7.990 euro TVA și Remat inclus, pentru Citroen C Elysse, 4 ani de garanție pentru întreaga gamă Citroen și discounturi de până la 40% la Opel. Toți cei ce ne vizitează standul vor avea parte de mici surprize frumoase din partea noastră. Cu atât mai mult, clienții care vor semna un contract de achiziție auto în perioada Salonului de la Maritimo vor beneficia de un tichet Remat Cadou, un plin de combustibil și alte cadouri surpriză. Echipa Ră-dăcini Motors vă așteaptă cu drag! Detalii la 0241.515.515 sau pe constanta.radacini.ro”, a declarat Anca Zamfir, manager vânzări Rădăcini Motors.Noutățile de la MercedesDe asemenea, Țiriac Auto va expune cele mai reprezentative modele, respectiv Mercedes-Benz, Ford și Hyundai.Mercedes-Benz va prezenta cele mai noi modele lansate în decursul anului 2015 - GLC, GLE și GLE Coupe, iar vedeta de la Hyundai va fi noul Tucson, lansat la Salonul Auto de la Ge-neva. Mașina este creată și produsă în Europa, pe o platformă complet nouă, aplicând cele mai avansate tehnologii din domeniu. Elegant și spațios, noul Tucson are un stil unic și impunător.Marca Ford va fi reprezentată de dinamicul și elegantul Ford Mondeo.„Atracția standului Țiriac Auto, dar și a întregului Salon Auto Maritimo va fi noul Mercedes-Maybach Clasa S, esența luxului, care va da tonul evenimentului auto al anului din Constanța. Pentru această ediție a Salonului Auto Maritimo, Țiriac Auto a pregătit oferte speciale valabile doar pe perioada desfășurării evenimentului, pentru fiecare marcă din portofoliu”, a precizat Adrian Chivu, director executiv Țiriac Auto.Promoții la ToyotaReduceri de până la 5.000 de euro prin Programul „Remat” vor fi oferite la standul Toyota pentru Toyota Corolla și de până la 3.500 euro prin același program la modelele Hybrid. De asemenea, tichetul „Rabla” gratuit pentru orice comandă nouă, 10 ani garanție la Bateria Hybrid pentru toate modelele Toyota Hybrid.Premiu pentru Mazda Opel, Mazda, Suzuki și Ssang Yong vor fi prezentate la cel mai mare eveniment auto de către dealer-ul autorizat EXPOCAR, cele mai reprezentative modele fiind Opel Corsa, Suzuki Vitara, Mazda CX-3 și Ssang-Yong Tivoli.„Fanii Mazda pot admira noua Mazda CX-3, care a primit premiul Red Dot Design 2015, un premiu pentru calitatea ridicată a designului. Juriul internațional acordă această prestigioasă distincție a calității numai proiectelor care se disting în materie de excelență în design față de proiecte comparabile. Mazda 3 beneficiază de vopsea metalizată cadou”, a transmis Marilena Bujdoveanu, reprezentant Expocar.v v vLa Salonul Auto Maritimo, Audi și Volkswagen vor prezenta noi modele și au pregătit multe surprize pentru public. Abia apărute de o lună în Germania, Volkswagen T6 Multivan și T6 Caravelle (SIX Generation) nu vor lipsi.Bavaria Motors participă pentru al patrulea an consecutiv la SAM și va expune peste 10 modele BMW, printre care și noutățile senzaționale ale acestui an: Seria 1 și Seria 3 Facelift, Seria 2 Cabrio, X6, precum și modelele X5, Seria 5, X1 și Seria 4.