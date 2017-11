Motivul tulburător care a oprit execuţia unui criminal, în ultimul moment

Motivul tulburător care a oprit execuția unui criminal, în ultimul moment

Luni, 20 Noiembrie 2017.

Grav bolnav, Alva Campbell, în vârstă de 69 de ani, trebuia să fie executat miercuri pentru o crimă săvârșită în 1997, însă statul american Ohio a suspendat procedura, deoarece agenții penitenciarului nu au reușit să găsească o venă suficient de solidă pentru a suporta perfuzia substanțelor letale, scrie EVZ.ro.Timp de două ore, agenții au încercat să îi aplice la mână sau la picior un cateter venos pentru a-i putea administra injecția, potrivit ziariștilor locali care au asistat la scenă.„Va fi fixată o nouă dată a execuției”, a declarat purtătoarea de cuvânt a serviciilor penitenciare din Ohio, JoEllen Smith.Alva Campbell avea sănătatea atât de fragilă încât a avut nevoie de o pernă cu formă specială pentru a-l ajuta să respire în timpul injecției letale.Avocații săi au cerut fără succes ca execuția să fie suspendată din cauza stării de sănătate precare. Ei au arătat că clientul lor suferă de o insuficiență pulmonară gravă și are nevoie de patru tratamente de asistență respiratorie pe zi. În plus, are anus contra naturii, nu se poate deplasa singur și este suspectat de cancer la plămâni.Însă autoritățile din Ohio au considerat că toate acestea nu trebuie să ducă la amânarea execuției. „Starea de sănătate și evoluția medicală a dlui Campbell sunt evaluate pentru a lua măsurile de protecție necesare adaptate pentru execuția sa”, explica marți pentru AFP JoEllen Smith.