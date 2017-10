Mopediştii intră în legalitate: pot să obţină permisele de conducere!

Mopediștii intră în legalitate: pot să obțină permisele de conducere!

Deținătorii de mopede pot, în sfârșit, să urmeze cursurile și să susțină examenele pentru obținere permisului pentru categoria AM. Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică, așteptate de patru luni de școlile auto, au fost publicate în Monitorul Oficial. Pentru a reduce numărul de acci-dente rutiere în care sunt im-plicați mopediști, autoritățile au modificat Codul Rutier, astfel că, din 19 ianuarie, persoanele care doreau să circule cu un astfel de vehicul pe drumurile publice trebuiau să fie deținători ai unui permis de conducere categoria AM. Problema apărea însă în momentul în care se prezentau la școlile auto: nu puteau să urmeze cursurile necesare, căci instructorii auto nu primiseră metodologia în baza căreia să facă instructajul legislativ și să desfășoare orele de practică. De săptămâna trecută, însă, această scăpare legislativă a fost soluționată. Pe 13 mai, la patru luni de la modificarea Codului Rutier, a fost publicată în Monitorul Oficial metodologia necesară, astfel că, în prezent, toți cei interesați se pot îndrepta către școlile auto autorizate pentru obținerea permiselor de conducere pentru mopede.Aveți permis pentru autoturisme? Scăpați de examenCategoria AM, dedicată mopedelor, vizează motociclurile dotate cu motoare cu o viteză maximă care nu depășește 45 km/h, iar capacitatea cilindrică nu depășește 49 cmc. Potrivit noului act normativ, viitorii mopediști cu acte în regulă trebuie să urmeze 24 ore de pregătire legislativă și opt ore de conducere, după care pot susține examenul, ne-a precizat Nicolae Dicu, reprezentantul unei școli auto. Una dintre condițiile esențiale pe care trebuie să le înde-plinească școlile auto pentru a putea organiza cursuri pentru obținerea permisului pentru această categorie este deținerea (în proprietate, închiriat sau în comodat, având drept dovadă contractul cu o valabilitate minimă de un an de zile) unui poligon cu o lungime de 84 de metri și o lățime de 10 metri.Ulterior finalizării cursurilor, școala de șoferi va elibera cursanților un atestat, cu care șoferii se vor prezenta la Serviciul de Înmatriculări și Permise Auto, cu dosarul de înscriere. Ei vor susține o probă teoretică și una practică, în poligon. Examenul practic pentru această categorie este inspirat din vechiul examen pentru categoria A, iar cel teoretic utilizează același sistem pentru categoriile A, A1, A2. Atenție! Persoanele care dețin un permis de conducere categoria B nu trebuie să mai susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria AM. Actele necesare pentru înscriere la școala auto pentru obținerea permisului pentru categoria AM: cerere de înscriere, actul de identitate în copie, certificat medical cu mențiunea „apt”, document de evaluare obligatorie a capacității psihologice, în original, cu mențiunea “apt”, cazier judiciar.