Monumentul eroilor dintr-o comună a fost transformat în brad de Crăciun

Monumentul Eroilor din comuna Cudalbi, județul Galați, a fost transformat în brad de Crăciun. Inițiativa primarului a împărțit comunitatea în două tabere: unii localnici fac poze cu bradul inedit, iar alții vorbesc despre o lipsă de respect față de înaintași.







Primarul comunei Cudalbi, din Galați, a declarat, joi, presei, că împodobirea Monumentului Eroilor nu reprezintă o lipsă de respect față de înaintași.







„Nu este o lipsă de respect față de eroi, ba din contra. Oamenii din localitate au o părere bună. A fost o propunere a unui grup din Primărie la care eu m-am aliat și am fost de acord. Sincer să fiu, mie îmi place. Nu aș putea să vă spun cât a costat, sunt documente în acest sens. Sunt de acord și cu cei care spun că mai bine îl puneam lângă monument. Oricum este ultimul an pentru că centrul de greutate al localității se va muta în altă parte, acest brad va sta în parc... Nu am crezut că o să iasă atâta tămbălău pentru o chestie foarte simplă și frumoasă... În alte părți se îmbracă în plasă construcții, mănăstiri și biserici și asta nu-i împiedică pe oameni să se închine la biserică”, a declarat primarul comunei Cudalbi, Ștefan Drugan.







Primarul mai spune că lumânările în memoria eroilor pot fi depuse în fața bradului și că localnicii îl vor judeca la alegeri.







„Este loc de aprins lumânări, până la urmă și acest monument, ca și bradul, este un lucru simbolic.... Eu sunt sigur că dacă ar trăi acei eroi sau dacă, Doamne ajută, ar putea să vadă de acolo din Cer, s-ar bucura că cineva îi bagă în seamă măcar așa, cu o mantie de brad. Poate eu nu gândesc normal, dar dacă tatăl meu ar fi acolo, bunicii mei, rudele mele, vă spun că nu m-ar deranja, m-ar bucura pentru că în felul ăsta le cinstim memoria.... Mai este un an și jumătate până la alegerile locale și o să văd care este impactul, dacă impactul va fi negativ, oamenii mă vor trimite acasă”, a mai spus primarul.







Unii au criticat decizia pe rețelele de socializare, spunând că este o lipsă de respect pentru eroii locali