"Monstrul" pedofil se ascundea la Constanţa

"Monstrul" pedofil se ascundea la Constanța

Bărbatul care a îngrozit întreaga Slobozie, după ce a încercat să abuzeze de trei fetițe de 6 și 7 ani, se ascundea la Constanța. El a fost prins de polițiști, iar în prezent este după gratii. Școlile din Slobozia erau mai des vizitate de polițiști și jandarmi, iar toate persoanele ce păreau suspecte erau conduse la Poliție pentru audieri. În același timp, părinții nu-și mai lăsau copiii să se întoarcă singuri de la școală. Totul după ce trei fetițe, de 6 și respectiv 7 ani, le-au mărturisit mamelor că un bărbat le-a dezbrăcat și le-a atins organele genitale. Primul caz a fost semnalat pe 20 mai 2011, în zona blocurilor ANL din Slobozia. O fetiță de 6 ani a reclamat că un bărbat a făcut mai multe acte cu caracter obscen în fața ei. În același an, dar pe 10 octombrie, același bărbat a urmărit o altă fetiță, în vârstă de 7 ani, până în blocul unde locuia. Sub pretextul că vrea să citească un afiș de pe perete, dar nu vede bine, a luat-o în brațe pe micuță și a început să o pipăie, după care a dezbrăcat-o de ciorăpei și chiloți. A renunțat însă când copilul a început să plângă. O perioadă nu s-a mai auzit nimic despre pedofilul care îngrozise pe toată lumea, pentru ca, pe 23 aprilie, prima zi de școală după vacanța de Paști să pândească o altă fetiță, tot de 7 ani, colegă cu prima victimă la aceeași unitate școlară. A urmărit-o până în scara blocului și a intrat odată cu ea în clădire. Ulterior, s-a folosit de un pretext asemănător pentru a-și satisface plăcerile bolnave. A rugat-o pe micuță să-i citească ce scrie pe avizier, sens în care a luat-o în brațe și începuse să o pipăie. Din fericire, în acel moment a intrat un vecin în bloc. A ajuns după gratii La începutul lunii mai, Poliția Slobozia a realizat un portret robot al suspectului pe care l-a făcut public. De teamă să nu fie recunoscut, susțin oamenii legii, suspectul a venit pe litoral, unde lucra cu ziua. Anchetatorii au prins de veste despre ascunzătoarea lui, astfel că, săptămâna trecută, au venit la Constanța și l-au luat ca din oală. El a fost identificat ca fiind Alexandru Corneliu Croi-toru, de 38 de ani, din localitatea ialomițeană Miloșești. Magistrații Tribunalului Ialomița au dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația comiterii infracțiunilor de tentativă de viol și corupție sexuală.