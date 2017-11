Monica Ridzi, fostul ministru al Tineretului, va fi ELIBERATĂ din închisoare

Miercuri, 22 Noiembrie 2017

Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Monica Iacob Ridzi a convins magistrații că poate fi eliberată condiționat, după aproape trei ani de închisoare, din cei cinci ani de detenție primiți pentru abuz în serviciu, în dosarul „2 Mai". Tribunalul Cluj va pronunța, în 22 noiembrie, soluția definitivă față de cererea de liberare.Judecătoria Gherla a decis în 27 octombrie liberarea condiționată a Monicăi Iacob Ridzi, însă decizia a fost atacată de procurori.Monica Iacob Ridzi a arătat că de aproape trei ani aștepta această zi, scrie zhd.ro.„S-a rugat la Dumnezeu în fiecare zi să reziste, să poată să ajungă în fața instanței si să roage instanța să accepte și să admită liberarea ei condiționată. A fost declarată inițial inaptă de muncă. A stăruit cu nenumărate cereri, a insistat, i-au fost respinse si a tot insistat până când i s-a acceptat să lucreze. După aproape un an a reușit să convingă medicii să-i permită sa lucreze, dar nu pentru că i-a fost mai bine ci, mărturisește că a forțat să meargă la muncă, să aleagă între a merge la medic și a munci. A decis pe propria răspundere si pe riscul ei să meargă să muncească pentru a putea obține zile câștigate prin muncă si a încerca să meargă acasă cât mai repede lângă cei doi copii foarte mici si profund afectați de despărțirea de mamă. A lucrat la început cinci luni la curățenie, în interiorul Penitenciarului și de un an și jumătate lucrează la deservire, la servirea mesei. Este o muncă fizică. Lucrează 10 ore pe zi. Nu i-a fost ușor. A zis de la început că a fost o perioadă extrem de dificilă", se arată în dosarul de liberare condiționată.Aceasta a mai spus că îi este foarte greu pentru că se gândește mereu la cei doi copii. "Unul dintre ei avea 1 an si 4 luni la momentul condamnării sale, în prezent are 4 ani si 2 luni si o roagă in fiecare zi să meargă acasă și refuză să meargă la grădiniță în lipsa mamei. Sunt momente în care simte că se prăbușește si numai Dumnezeu știe cât îi este de greu", se arată în dosar.