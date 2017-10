MOMENTUL MULT AŞTEPTAT PENTRU MILITARI. Măririle salariale la SGP, între 200 şi 450 lei. Se vor încasa diferenţele şi din aprilie

9

Delirant

Daca maine se confirma ceea ce vad scris pe la comentarii voi propune ca sgp ul sa mi ia locul in ceea ce fac. Sa se descurce. Este inadmisibil si chiar am o urma de indoiala ca este chiar asa. Ma voi convinge maine. Daca intradevar este asa am sa mi bag pula in sistemul lor. Deja s a umplut paharul.