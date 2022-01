Moment festiv: decenii de istorie la Divizionul 150 Rachete Navale

În prima zi a noului an, militarii sărbătoresc împlinirea a 30 de ani de existență a Divizionului 150 Rachete Navale, înființat în baza ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M 07663 din 18 decembrie 1991.În decursul celor trei decenii, Divizionul 150 Rachete Navale, compus din cazarma plutitoare „Olănești” și cele trei nave purtătoare de rachete „Zborul”, „Pescărușul” și „Lăstunul”, a continuat tradițiile și s-a remarcat îndeosebi prin participarea navelor la numeroase exerciții naționale și multinaționale, care au fost întotdeauna îndeplinite cu success, grație pregătirii profesionale și a responsabilității deosebite de care au dat permanent dovadă echipajele.„În această zi festivă, le mulțumim marinarilor militari ai Divizionului 150 Rachete Navale pentru perfomanțele atinse prin eforturile susținute, precum și pentru modul în care păstrează nivelul înalt de pregătire profesională. Totodată, îi felicităm și le dorim multă sănătate, putere de muncă și noi realizări în plan personal și profesional. Bun cart înainte!”, au transmis reprezentanții Forțelor Navale.Nava purtătoare de rachete „Lăstunul” a fost construită în Șantierul Naval Iaroslav, din Rusia și a intrat în serviciul Forțelor Navale pe 27 decembrie 1991. Nava este destinată să lupte, independent sau în cooperare cu alte nave purtătoare de rachete, nave torpiloare, nave purtătoare de artilerie, rachete și artileria de coastă etc împotriva grupurilor de nave de suprafață de luptă, detașamentelor de desant, convoaielor și navelor de transport izolate ale inamicului. În perioada 1990 – 1992, Forțele Navale au achiziționat trei nave purtătoare de rachete, clasa Tarantul I, care au constituit Divizionul de Nave Purtătoare de Rachete. Procesul de restructurare a continuat prin unificarea, la 15 decembrie 2000, a Divizionului de Nave Purtătoare de Rachete clasa Tarantul I cu Divizionul de Vedete Purtătoare de Rachete clasa OSA 1. Noul divizion a fost organizat pe două secții: Secția de nave purtătoare de rachete cu trei nave clasa Tarantul I, respectiv „Zborul”, „Pescărușul” și „Lăstunul”, iar Secția de vedete purtătoare de rachete clasa OSA 1, respectiv „Șoimul”, „Eretele” și „Albatrosul”.În 2004, vedetele purtătoare de rachete clasa OSA 1 au fost scoase din funcțiune, iar un an mai târziu unitatea a devenit Divizionul de Rachete Navale, prin unirea cu Divizionul de Rachete de Coastă.De-a lungul existenţei sale, navele şi instalaţiile mobile de lansare ale Divizionului 150 Rachete Navale au executat misiuni specifice de foc în poligonul Capul Midia, au participat la operaţiuni de căutare şi salvare; protecţia zonei economice exclusive; la operaţiuni de menţinere a păcii şi ajutor umanitar, aducând astfel o contribuţie substanţială menţinerii şi creşterii capacităţii de răspuns a Forţelor Navale în zona de responsabilitate.