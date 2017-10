Momeală pentru poliţiştii rutieri şi cei de frontieră

Cum încearcă MAI să elimine corupția

Momeală pentru polițiștii rutieri și cei de frontieră

Ministerul Administrației și Inter-nelor vrea să testeze integritatea angajaților cu ofițeri sub acoperire ai Direcției Generale Anticorupție (DGA), în special din „zonele vulnerabile la corupție”, cum ar fi Poliția de Frontieră sau Poliția Rutieră.Procedura de testare a integrității profesionale a personalului MAI a fost elaborată de DGA, proiectul de ordin fiind supus dezbaterii publice.Cei mai „vulnerabili“: polițiștii de frontieră și de la RutierăPurtătorul de cuvânt al DGA, Sarmizia Fetcu, a declarat că direcția are o situație la nivel național privind aceste zone.„Este vorba de zone în care personalul vine des în contact cu oamenii, cum ar fi Poliția de Frontieră sau Poliția Rutieră”, a precizat Sarmizia Fetcu.Pentru a testa integritatea profesională a angajaților vor fi create situații virtuale, similare celor cu care personalul MAI se confruntă în exercitarea atribuțiilor de serviciu, „materializate prin operațiuni disimulate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate”, au precizat reprezentanții ministerului, într-un comunicat de presă.În timpul activităților de testare, ofițerii sub acoperire nu îi pot provoca pe angajații testați să săvârșească fapte cu caracter penal sau disciplinar.„Testul se va desfășura cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a demnității umane și profesionale ale subiecților supuși testării. Se interzice folosirea activității de testare care are ca scop știrbirea autorității, prestigiului, imaginii persoanelor testate ori intereselor legale circumscrise funcției pe care o dețin”, se mai spune în proiectul respectiv.Personalul DGA sub acoperire va folosi la testare mijloace de înregistrare audio-video, de transport și de comunicații din dotarea MAI, precum și „documente de acoperire”.Proiectul prevede că, dacă situația impune, se pot folosi mijloace și din alte surse, cu consimțământul prealabil al proprietarului ori persoanei care le are în folosință, „cu evitarea producerii deconspi-rării sau altor consecințe negative”.Ofițerii de la DGA, spaima polițiștilor?Dacă în timpul testării integrității profesionale se constată că angajații MAI comit fapte penale, DGA trebuie să sesizeze organul de urmărire penală. În cazul sesizării altor abateri de la normele legale în vigoare, vor fi dispuse măsuri administrative sau disciplinare.„În cazul în care persoana testată a solicitat sau a primit bani sau alte foloase utilizate în activitatea de testare, iar, în urma sesizării, organele competente constată că fapta nu constituie infracțiune, DGA informează șeful structurii/instituției din care face parte persoana supusă testării, care dispune măsuri disciplinare și/sau administrative, conform dispozițiilor legale, care se aduc la cunoștința DGA”, potrivit proiectului de ordin. DGA va comunica rezultatul și constatările activității de testare șefului structurii sau instituției în cazul în care personalul supus testării a dat dovadă de integritate.Proiectul mai prevede că pentru realizarea testării, DGA utilizează resurse financiare destinate acestei activități din bugetul alocat MAI.În prezent, astfel de testări au regim clasificat!În prezent, testarea integrității profesionale este reglementată prin ordin al ministrului Administrației și Internelor având regim clasificat, fapt care a atras o serie de critici în sensul accesului limitat la prevederile acestuia. Experții străini care au colaborat cu specialiștii MAI în cadrul unor proiecte europene au recomandat ca toate măsurile care conferă baza legală pentru activitățile DGA să fie publice, în scopul evitării vulnerabilității la eventualele contestații, a precizat MAI.