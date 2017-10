Modificările Codului Rutier. 10 ani de închisoare dacă te urci băut la volan!

Incidentul din Capitală, în care un polițist a fost grav rănit după ce un afacerist turc s-a urcat băut la volan, l-a lovit cu mașina și l-a târât pe capotă aproape 400 de metri, a trezit numeroase reacții. Un deputat vrea ca legea să fie mai aspră, iar cei care decidsă se urce la volan după ce consumă băuturi alcoolice să fie pedepsiți pe măsură.Tudor Chiuhodaru consideră că dacă pedeapsa pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice s-ar mări, conducătorii auto probabil s-ar gândi de două ori înainte, ceea ce ar duce la o scădere cu 20% a numărului de șoferi băuți. Deputatul vrea să inițieze un proiect de lege în care propune ca pedeapsa să fie de până la zece ani de închisoare dacă un șofer se urcă băut la volan și provoacă un accident rutier. De asemenea, conducătorul auto prins băut riscă, potrivit propunerii deputatului, ca permisul să îi fie suspendat între cinci și zece ani, iar dacă șoferul va repeta infracțiunea, permisul să fie suspendat pentru încă 10 ani. În cazul în care șoferul nu are o alcoolemie peste limita legală și se încadrează la contravenție, ar trebuie să rămână fără permis timp de un an.„Vreau toleranță zero pentru alcool. La fiecare 20 de minute, un șofer e surprins băut în trafic. Toleranța legislativă și faptul că mulți scapă cu pedepse cu suspendare și își redobândesc cu ușurință carnetul duc previzibil la cazuri precum cel al polițistului accidentat grav de un șofer cu alcoolemie de 1,65 g/l. Nu este de neglijat nici tendința de creștere a celor ce se urcă băuți la volan, iar 30% dintre șoferii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani declară că au condus cel puțin o dată după ce au consumat alcool. Așa s-a ajuns că, din trei accidente mortale, unul să fie legat direct de consumul de alcool. Măsurile pe care le propun sunt ușor de pus în practică și nu presupun niciun efort bugetar, iar eficiența lor e dovedită de scăderea cu30-50% a numărului de evenimente rutiere soldate cu morți și răniți în țări precum Portugalia, Franța, Anglia, Luxemburg, Olanda, unde atât conducerea sub influența băuturilor alcoolice (0,80 g/l) sau refuzul testării, cât și recidiva sunt pedepsite cu închisoare, amenzi de mii de euro și pierderea permisului pentru minim trei ani”, a declarat Tudor Ciuhodaru.Nu puține au fost cazurile și la Constanța, unde șoferii s-au urcat băuți la volan și au provocat accidente rutiere. Chiar în urmă cu câteva zile, doi tineri au fost lăsați în libertate de instanță deși s-au urcat la volan băuți, sub influența substanțelor psihoactive și fără permis.