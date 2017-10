Modificări importante la examenul pentru permisul auto. Află ce se întâmplă dacă pici oraşul!

Modificări importante la examenul pentru permisul auto. Află ce se întâmplă dacă pici orașul!

Vești bune pentru cei care vor să devină șoferi. În cazul în care ați fost respinși la proba de conducere, o puteți susține din nou fără a repeta proba teoretică. Astfel, timp de un an de la promovarea examenului teoretic veți avea dreptul să susțineți proba practică fără nicio problemă. Condiția este să se prezinte dovada efectuării a șase ore de pregătire între două examene.Proba de traseu pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi susținută de mai multe ori fără a mai repeta, în prealabil, proba teoretică, se arată într-un proiect de ordin lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Administrației și Internelor. Concret, candidații care pică la proba practică, de conducere, o vor putea susține din nou, în condițiile în care prezintă dovada efectuării unor ore de pregătire.„Consider că această schimbare ar fi foarte bine venită. Acest lucru îi va ajuta în primul rând pe cursanți, care vor avea șansa să promoveze mult mai ușor. De obicei, dacă un cursant nu ia proba practică, mai încearcă o dată, maxim de două ori, apoi se lasă păgubaș. Ei învață, săracii, pentru proba teoretică, dar pot fi emoționați la cea practică și, dacă pică prima oară, se descu-rajează și nu mai încearcă”, afirmă Nicolae Dicu, reprezentant al unei școli de șoferi.Timp de un an puteți susține examenul practicSchimbarea majoră adusă de proiectul de act normativ se referă la modalitatea de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Concret, proba de traseu ar putea fi susținută de câte ori va fi nevoie pe parcursul unui an, fără a mai repeta, în prealabil, proba teoretică.„Calificativul «admis» la proba teoretică permite, pentru o perioadă de un an de la data absolvirii cursu-rilor de pregătire teoretică și practică, accesul la susținerea probei practice”, se arată în actul normativ.CondițiiÎn cazul în care candidatul va fi respins la proba de traseu, el va putea relua proba după cel puțin 15 zile de la data obținerii calificativului cu două condiții. În primul rând, conducătorul auto trebuie să facă șase ore de pregătire practică și să arate dovada pentru acest lucru între două examene. În al doilea rând, termenul de un an de la data absolvirii cursurilor de pregătire teore-tică și practică nu trebuie depășit.În proiectul de act normativ se mai arată că cei care nu promo-vează ambele probe în termen de un an de la data absolvirii cursurilor sunt obligați să efectueze un nou curs de pregătire.Reamintim că în urmă cu două luni, pe 19 ianuarie 2013, a intrat în vigoare noul Cod Rutier, care a adus mai multe modificări. Astfel, pentru a conduce un moped pe drumurile publice, cei interesați trebuie să dețină carnet de conducere. Totodată, permisele pentru șoferii profesioniști sunt valabile cinci ani. În plus, examenul medical este obligatoriu la schimbarea permisului de conducere.