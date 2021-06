Modernizarea echipamentelor de luptă, dezbătută de Forțele Navale

La forumul de dezbateri de la Constanța au prezentat lucrări Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu”, George Scutaru, directorul general al New Strategy Center, gl. mr. (rez) Leonardo Dinu, membru în Consiliul Științific al New Strategy Center, Seth Cropsey, directorul Center for American Sea Power, Hudson, SUA (online). De asemenea, participă reprezentanți de la categoriile de forțe aeriene și terestre din Armata României, Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale, Autoritatea Navală Română, Garda de Coastă, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Facultatea de Arhitectură Navală), Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române, membri ai Clubului Amiralilor, comandanți de unități și mari unități din Forțele Navale Române, specialiști din industria de apărare și din domenii producătoare de echipamente specifice domeniului naval (Elbit Systems, RTSYS – Underwater Acoustics & Drones, Israel Aerospace Industries, Thales, Raytheon).





Contraamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale, a luat cuvântul în deschiderea lucrărilor și a prezentat motivul inițiativei organizării acestei conferințe, cât și obiectivele urmărite. „Ne aflăm în acest forum, unde știința este pe primul loc. O astfel de conferință a fost organizată, pentru prima dată, în ideea de a găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea Forțelor Navale. Conferința se înscrie în seria evenimentelor care ne oferă prilejul să discutăm despre domeniul în care activăm și transformările lui. Obiectivele urmărite vizează evaluarea provocărilor din spațiul pontic și al potențialului utilizării sistemelor fără pilot, prezentarea principalelor proiecte de modernizare a platformelor navale și a echipamentelor de luptă pentru Forțele Navale, cuprinse în proiectul „Armata României 2026 – 2040” etc. Am dorit să inițiem această serie de conferințe, pentru a completa seria conferințelor doctrinare ale Forțelor Navale, astfel încât, prin alternanță, să putem analiza din perspective diferite modul în care se dezvoltă Forțele Navale”. De asemenea, contraamiralul Mihai Panait a arătat că se impune punctarea evoluției tehnologice, adaptării la această evoluție, motiv pentru care în cadrul conferinței o sesiune a fost dedicată tinerilor ofițeri.