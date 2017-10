Modă printre şoferii constănţeni: beţi mangă şi fără permis de conducere

Modă printre șoferii constănțeni: beți mangă și fără permis de conducere

Polițiștii constănțeni se confruntă săptămânal cu zeci de cazuri de șoferi prinși la volan deși nu dețin permis de conducere sau sunt beți turtă. Oamenii legii spun că întocmesc sute de dosare penale pentru comiterea acestor infracțiuni, însă nimeni nu ajunge să fie tras la răspundere în fața justiției. Legea este mult prea permisivă și lasă loc de interpretări și portițe de scăpare, însă nici magistrații nu prea iau în serios comiterea acestor infracțiuni. Dacă în alte țări alcoolul la volan sau conducerea fără permis înseamnă confiscarea mașinii și închisoare, în România, practica judecătorească arată mai degrabă clemență față de șoferii de ocazie. De cele mai multe ori, făptașii primesc amendă administrativă și scapă de răspunderea penală. Polițiștii mărturisesc că au făcut și câte patru dosare penale pentru conducere fără permis aceluiași individ, însă respectivul continuă să își vadă de treabă deoarece, de fiecare dată, justiția l-a făcut scăpat. Oamenii legii spun că în lipsa unor măsuri judiciare, acești șoferi ajung în cele din urmă să fie judecați mult mai aspru, dar de șosea, care nu iartă. „Nu se iau măsuri concrete împotriva lor, iar în cele din urmă ajungem să îi numărăm noi întinși pe marginea drumului. Atunci e mult prea târziu, mai ales dacă în fața lor cad victime și oameni nevinovați”, este de părere subinspectorul Marius Ghiță, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. Spre exemplu, numai duminica trecută, polițiștii constănțeni au întocmit șapte dosare penale pentru conducere fără permis și pentru conducerea sub influența alcoolului. Astfel, Amet Șaban este cercetat în libertate întrucât a fost depistat conducând un autoturism pe b-dul Tomis din Constanța, fără a poseda permis de condu- cere. Manuel Găliceanu, de 35 de ani, din Navodari, s-a ales cu dosar penal întrucât a fost surprins de polițiștii rutieri conducând un autoturism pe DN 39, în localitatea Tuzla, având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Polițiștii din Topraisar îl cercetează în stare de libertate pe Mihai Popovici, de 34 de ani, din Potârnichea, întrucât în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost depistat conducând un autoturism pe DJ 391 fără a poseda permis de conducere. De asemenea, oamenii legii i-au prins pe: Mircea Robert Boitan, de 36 de ani, din Năvodari, în timp ce conducea un autoturism pe b-dul Mamaia fiind sub influența băuturilor alcoolice (1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat); Simion Cuteanu, de 39 de ani, din Mircea Vodă, - conducea un tractor pe străzile din Medgidia deși se afla sub influența alcoolului (0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat). Niculae Costea a fost și el depistat în timp ce conducea o mașină prin Pecineaga, în urma testării cu aparatul Drager ieșind la iveală o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Individul a refuzat însă recoltarea de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, neștiind probabil că aceasta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, mult mai mult decât pentru conducerea sub influența alcoolului. Însă artistul numărul unu al zilei de duminică a fost un bărbat din Medgidia, Răzvan Iosif, de 23 de ani, care a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice fără a avea permis de conducere și aflându-se în stare de ebrietate. Tânărul s-a ales cu dosar penal, fiind cercetat pentru comiterea a două infracțiuni la regimul circulației rutiere.