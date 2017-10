Moartea vine cu trenul, pe şoselele din Constanţa. ADEVĂRATE CAPCANE PENTRU ŞOFERI

Moartea vine cu trenul, pe șoselele din Constanța. ADEVĂRATE CAPCANE PENTRU ȘOFERI

Trecerile peste calea ferată periculoase din județul Constanța, unde au avut loc accidente mortale, nu mai sunt semnalizate corespunzător. Conducerea CFR Constanța spune că nu mai sunt fonduri pentru înlocuirea releelor pe care hoții le-au tot furat în ultimii doi ani, în vreme ce polițiștii de la Rutieră atrag atenția că, în lipsa semnalelor acustice și vizuale, oricând poate avea loc o tragedie.Liniile de cale ferată sunt, de ani buni, o mină de aur pentru hoții de fier vechi din județul Constanța. Pentru un pachet de țigări sau o pâine la copii - explicații oferite de infractori atunci când sunt prinși - hoții fură tot ce prind: relee, cabluri, contrașine etc. Rezultatul: în momentul de față, majoritatea trecerilor peste calea ferată din județul Constanța nu mai sunt semnalizate corespunzător. E drept că reprezentanții Regionalei CFR Constanța au montat indicatoare STOP și panouri prin care atrag atenția că barierele sunt defecte, dar măsurile nu sunt de ajuns și, după cum atrag atenția polițiștii de la Rutieră, nici nu sunt conforme cu gradul de pericol al trecerilor respective, nici nu reduc riscul producerii unor accidente grave.", a subliniat Ciprian Sobaru, șeful Biroului Poliției Rutiere municipiul Constanța. Concret, spun polițiștii, indicatoarele STOP și panourile "Atenție barieră defectă/ Respectați indicatoarele rutiere", deși binevenite, nu sunt suficiente.Dacă în municipiul Constanța riscul producerii unui accident feroviar este redus - dar nu exclus, având în vedere că, din obișnuință, mulți șoferi trec peste liniile de cale ferată fără să se asigure -, având în vedere că trenurile încetinesc considerabil, în cazul trecerilor peste calea ferată din județ, crește. Mai ales că, în prezent, printre semnalizările care nu funcționează se numără și cele de la trecerile peste calea ferată unde în trecut au avut loc accidente soldate cu pierderi de vieți omenești."Aceste treceri peste calea ferată sunt extrem de periculoase. Când nu funcționează semnalizările, șoferii sunt obligați să reducă viteza și să acorde prioritate trenului, dar nu se întâmplă așa întotdeauna și în majoritatea cazurilor, circulă cu viteză și șoferii, și trenul", a afirmat Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Rutiere Constanța. De altfel, polițiștii susțin că pe lângă avertizările acustice și luminoase, ar trebui înlocuite și semibarierele cu bariere întregi. "Este necesar un obstacol fizic, pentru a-l sili pe șofer să oprească mașina, căci, chiar și cu semi-bariere, sunt mulți care forțează trecerea", a adăugat șeful Biroului Accidente.Una dintre trecerile peste calea ferată unde nu funcționează semnalizarea este cea din Valu lui Traian. Aici a avut loc și ultimul accident feroviar soldat cu un deces. Pe 8 august 2007, ora 7,30, Mursel Alil, de 53 de ani, angajat al Serviciului de Salubritate al Primăriei Valu lui Traian, conducea un tractor, iar în remorcă erau patru colege. La trecerea peste calea ferată nu a observat trenul Intercity Constanța - București, care a lovit în plin tractorul. Șoferul a murit pe loc, iar bucăți din tractor au fost împrăștiate pe mai bine de o sută de metri. De menționat că, la data respectivă, martorii au susținut că semnalele de avertizare nu funcționau!"Un alt accident soldat cu decesul unei persoane a avut loc și la trecerea peste calea ferată de la Mihai Viteazu, tot pe fondul unei forme de semnalizări necorespunzătoare, în 2007", au adăugat polițiștii. O altă trecere peste calea ferată periculoasă este cea din Mangalia. În decembrie anul trecut, aici o mașină a fost lovită de trenul de persoane Mangalia - Constanța, după ce șoferul, un constănțean de 43 de ani, nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferată. Mașina a fost împinsă, spun polițiștii, aproximativ 120 de metri, dar, din fericire, șoferul a scăpat doar cu niște fracturi costale.Printre trecerile peste calea ferată considerate cu pericol ridicat și nesemnalizate în prezent se numără cele din Valu lui Traian, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Costinești și Neptun (unde traficul rutier este intens). Trebuie menționat că nici cele patru din municipiul Constanța (de pe străzile Caraiman, Aurel Vlaicu și Justiției).Conducerea Regionalei CFR Constanța ne-a declarat că, deocamdată, alte soluții nu pot fi găsite, din lipsă de fonduri. "Am tot înlocuit releele furate de hoți, timp de doi ani, dar nu mai avem fonduri. Paguba se ridică la peste 18 milioane de lei și nu mai avem puterea financiară. Sperăm că situația se va remedia după ce va apărea ordonanța de Guvern prin care tronsonul de cale ferată București - Constanța va fi asigurat cu pază cu jandarmi și să reducem și furturile de la trecerile peste calea ferată. Am primit adrese de la Rutieră, ei ne atenționează să ne punem pază, să facem ceva și să repunem în funcțiune semnalizările, în caz contrar primim amendă", ne-a declarat Dorin Maer, director Regionala CFR Constanța. Iar CFR Constanța riscă o amendă între 1.575 și 7.500 lei.