Moartea pândeşte pietonii pe "zebră"

Moartea pândește pietonii pe "zebră"

Trecerile de pietoni din Constanța ori stațiunea Mamaia sunt adevărate pericole pentru cetățeni. Chiar dacă te asiguri atunci când încerci să traversezi o stradă sau un bulevard, riști să ajungi în spital sau, mai rău, în mormânt, pentru că, dacă un șofer oprește pentru a-ți acorda prioritate, altul, inconștient, trece în mare viteză pentru că… "așa vrea mușchii lui"!Așa s-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile, pe o trecere de pietoni din stațiunea Mamaia, unde doi soți au fost spulberați de o mașină care circula cu viteză. Chiar dacă legea spune că ești obligat să încetinești atunci când te apropii de o trecere de pietoni și că trebuie să acorzi prioritate oamenilor care s-au angajat în traversare din ce în ce mai rar observăm ca șoferii să și procedeze ca atare."Legea Junglei"Se întâmplă acest lucru în Constanța? E suficient să ne postăm doar un sfert de oră lângă o trecere de pietoni pentru a observa cât de "prompți" sunt șoferii constănțeni. Marea majorita-te dintre ei nici nu bagă de seamă când pietonii sunt pe trecere și "cerșesc" dreptul de a ajunge pe partea cealaltă a străzii. Alții trec milimetric pe lângă ei și le mai aruncă și o înjurătură! Totul pornește de la lipsa de civilizație a românului, pe de o parte, dar și de la faptul că astfel de apucături nu sunt pedepsite imediat de polițiști. Conducătorii auto se simt singuri pe străzi și încep să-și creeze propriile reguli într-ale șofatului și propriile legi. Nu de puține ori am văzut, cu toții, conducători auto care își fac singuri dreptate și se încaieră de la te miri ce… S-ar putea spune că "Legea Junglei" este mult mai de actualitate în anul de grație 2012 într-o țară ce se dorește a fi civilizată, așa cum este România.Revolta cetățenilorMulți dintre cetățeni s-au arătat revoltați de faptul că, în realitate, nu se face mai nimic pentru ca această situație să fie schimbată. Alți cetățeni cataloghează activitatea Poliției Rutiere ca fiind inexis-tentă și acuză polițiștii că nu și-ar face treaba. "În Constanța nu există Poliție Rutieră, nu există camere de supraveghere, aici este raiul nelegiuiților șoselelor! Se stă la semafor și se acordă prioritate doar dacă ești om civilizat, dacă nu, nu-i nimic, oricum nu te deranjează nimeni... De 15 ani este aceeași situație, Constanța este singurul oraș european fără Poliție Rutieră!" a comentat un cetățean pe site-ul www.cugetliber.ro.Un alt cititor face un apel disperat către Poliția Rutieră: "Încă o dată, puneți stopere de viteză pe trecerile de pietoni! Toate țările au așa ceva, inclusiv Bulgaria. În Japonia, semafoarele sunt setate cu timp dublu la treceri pentru pietoni față de mașini. Nici un șofer nu are tupeul să claxoneze pietonul sau să treacă înaintea lui; clasă, respect, civilizație, eliminare șmecheri la volan prin legi dure fără interpretare de către avocați și jurați"."Și știți ce se întâmplă cu cei care omoară oameni pe trecerea de pietoni? Plătesc o despăgubire rudelor hulpave ale mortului (unele zic și bogdaproste) și scapă cu zero zile pușcărie. Adică, dai 10-30 mii euro și poți omorî omul cam ca în jocurile pe calculator, doar că pe bune. Vă simțiți protejați pe trecerea de pietoni?", este părerea unui alt cetățean.Ce spun polițiștii?De partea cealaltă, reprezen-tanții Poliției Rutiere de la Con-stanța spun că vina, în general, pentru producerea accidentelor rutiere, strict în ceea ce privește trecerile de pietoni, este împărțită, în egală măsură, între șoferi și pietoni. "Accidentele rutiere care se produc pe trecerile de pietoni sunt, în general, din culpă comună. Pietonul are obligația să se asigure. Aceasta ar trebui să fie principala lui grijă! Am văzut de atât de multe ori oameni cărora nu le pasă! Bătrâni care traversează străzile fără a se uita măcar în stânga sau dreapta lor, în condițiile în care nici măcar nu se află pe trecerile de pietoni!", ne-a declarat comisarul șef Tudorel Dogaru.Pentru stațiunea Mamaia s-au găsit soluții, care urmează, probabil, într-un viitor apropiat, să fie puse în practică. "Sunt avizate patru sau cinci proiecte de Primăria Constanța prin care toate trecerile de pietoni din stațiunea Mamaia să fie desființate și să fie construite pasaje supraterane. Se încearcă, de câțiva ani, obținerea unor fonduri europene. În Mamaia se preferă fluența, dacă am monta limitatoare de viteză am bloca traficul și mai tare. Din punctul nostru de vedere, aceasta este soluția cea mai bună", ne-a declarat comisarul șef Tudorel Dogaru."Singurul meu sfat pentru pietoni este să se asigure foarte bine atunci când traversează. În prima jumătate a acestui an, mai bine de jumătate din permisele reținute au fost pentru neacordare de prioritate pietonilor. Mult mai multe decât anul trecut! Nu este însă suficient! Nu avem nici aparatură și nici echipaje pe care să le putem pune la fiecare trecere pentru pietoni!", ne-a mai spus Dogaru.Așadar, până la implementarea soluțiilor găsite, în cazul stațiunii Mamaia, și a altora pentru Con-stanța, în zonele probleme, pietonii trebuie să fie cu ochii-n patru căci doar așa pot scăpa de "furia străzii".