Moartea bântuie pe şoselele Constanţei. Teribilism, inconştienţă şi erori fatale într-un oraş cu infrastructură zero!

Moartea bântuie pe șoselele Constanței. Teribilism, inconștiență și erori fatale într-un oraș cu infrastructură zero!

S-au înmulțit tragediile rutiere, în ultima vreme, la Constanța. De ani buni nu am mai avut parte de atâtea nenorociri în serie: accidente rutiere grave, soldate cu morți și răniți, atât pe șoselele din oraș, cât și în județ.Nici nu s-au stins ecourile groaznicelor accidente petrecute între Ovidiu și Mihail Kogălniceanu și la intersecția străzilor Decebal și Mircea cel Bătrân, în urma cărora patru tineri și-au pierdut viețile, că o nouă grozăvie a șocat, în această dimineață, opinia publică.Tragedia petrecută la ieșirea din localitatea Lazu a bulversat populația, cu atât mai mult cu cât, exact la fel ca în cazul morții tinerilor de pe Mircea, nenorocirea ar fi putut fi evitată. Și atunci, și acum avem câteva elemente comune.Primul dintre ele este viteza excesivă. În accidentul de astăzi, în înregistrările video se observă cum Mercedesul spulberă pur și simplu Dacia Sandero Stepway, viteza de rulare fiind, cel mai probabil, cu mult peste 100 de kilometri pe oră, pe o porțiune de limitare de viteză!Al doilea element comun este neatenția victimei. Pe Mircea, șoferul a pătruns fără să se asigure în intersecție; acum, șoferița a efectuat imprudent o schimbare în mers, de pe banda I pe banda a II-a (avea în față un automobil care a virat dreapta, ieșind de pe șosea), fără să se asigure. Sau poate a „aruncat” un ochi în oglinda retrovizoare, dar nu și-a imaginat că Mercedesul din spate circulă cu o viteză de rachetă. O clipă de neatenție, de evaluare eronată a situației, care a costat o viață de om.Al treilea este „preferatul” meu. Am mai scris despre acest subiect și o voi face cât va fi nevoie. Sper că nu până la pensionare! Constanța - oraș și județ - este un mare zero barat la capitolul monitorizare trafic rutier. Nu avem camere video, nu avem radare fixe, nu avem elemente care să-i descurajeze pe vitezomani. Auzim în schimb de pânde, pânde și iar pânde…Am avut șansa, precum au avut-o și mulți dintre cei care conduc destinele urbei, de a călători în mari orașe europene. Ceea ce sesizezi imediat este disciplina în trafic, și asta pentru că orașele respective sunt monitorizate: camere de luat vederi, radare fixe, exact elemente care lipsesc cu desăvârșire de la Constanța. Mergi cu viteză, parchezi ca un idiot, șicanezi în trafic? Ești monitorizat și primești amenda acasă. Iar amenzile sunt usturătoare! Repeți figura? Rămâi fără permis.Civilizația nu se face cu te rog frumos. E timpul deciziilor dure, autoritățile trebuie să dea milităria jos din pod!