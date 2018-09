MOARTE SUSPECTĂ LA NĂVODARI! Poliția, în alertă

In aceasta seara, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați asupra decesului unei femei. In prezent se efectuează cercetări privind o moarte în condiții suspecte."Pana acum doar la examinarea vizuala de către medicul legist nu avem date care sa ne conducă la o moarte violenta. Era om al străzii, cu probleme psihice, umbla dezbracata, cunoscuta in zona. Vom stabili mai multe detalii la necropsie."