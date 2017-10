"Mizeria" afacerii maxi-taxi, ascunsă sub preş! Protecţie din umbră pentru "coşciugele" pe patru roţi

1

Opozitia- dolce far niente

Bun, toti am stim ca Fagadau,otreapa clanului Mazare, tace malc impreuna cu ceilalti camorristi penali din cadrul primariei.Toata lumea stie ca derbedeii de patroni ale acestor cosciuge pe 4 roti sunt in cardasie cu clanul Mazare,Fagadau etc, prin intermnediul politicii,sunt cotizanti PSD, ex .Fam Babinciuc. Problema cea mare este ce face vestita opozitie condusa de "armatolul" Gigi Muhscina? De ce nu sesizeaza ei ,OPC-ul?De ce nu sesizeaza ei Politia Rutiera C-ta?Ce domn Muhscina iti este frica ca Fagadau sau Tutuianu, nu o sa mai aprobe contracte din bani publici cu PlastyProd?Mai Nea Jiji ,iti mai aduci aminte ce scria pe afisul tau din campania electorala?"George Muhscina -Un pas inainte!"Intr-adevar tu l-ai facut ,dar "prostimea " care te-a votat( asa ii denumesc politicienii pe votanti- "prostime"), a facut 10 inapoi de cand te-au ales. TFL-istii de la USR C-ta ,alte pramatii care dorm in front si nu fac nimic ptr cetateni.Alte panarame , care chipurile fac "opozitie" contra PSD-ului,impreuna cu Mister PlastyProd &Co. PS. Pana acum singura "opozitie"contra abuzurilor facute de Fagadau&Co., le-au facut cetatenii cu ajutorul ziaristilor,care au mai dezvaluit despre ce se mai intampla in orasul acesta uitat de lume.Cei carora cetatenii le-au acordat increderea si ar trebui sa lupte ptr ei, sunt intr-un total "dolce far niente". PS.Am vazut cum a decurs "marea schimbare la fata in PNL".L-au dat jos pe purcelul de Dragomir si l-au pus Muhscina.Au cazut din lac in put.Alta putoare ordinara care reuseste cu brio sa tina in mediocritate partidul bratienilor.Cu aceasta atitudine sfidatoare si tacere complice tip OMERTA, PNL sau USR o sa ia sub 10% la alegerile urmatoare.