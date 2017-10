Mitroi strigă "Hoţii!", poliţia îl linişteşte: "Au scăzut infracţiunile în Valu lui Traian"

Mitroi strigă "Hoții!", poliția îl liniștește: "Au scăzut infracțiunile în Valu lui Traian"

Tensiuni în comuna constănțeană Valu lui Traian, după ce primarul Florin Mitroi a atras atenția că situația din localitate a scăpat de sub control, în ceea ce privește infracționalitatea. Nu de aceeași părere sunt și polițiștii, care demontează toate aspectele sesizate.„În 2008, în Valu lui Traian își desfășurau activitatea 8 polițiști, raportat la o populație de maxim 10.000 de locuitori. În 2016, când populația urcă spre 19.000 de locuitori, postul de poliție mai are doar 4 lucrători. De-a lungul anilor, am făcut numeroase adrese atât către IPJ, cât și către Instituția Prefectului, solicitând patrule de jandarmi sau suplimentarea resurselor umane ale Postului de Poliție. Dacă echipajele au fost prezente în limita posibilităților, suplimentarea a rămas fără răspuns. În ultimele luni, în comună au avut loc spargeri de locuințe și sedii de firmă, bătăi cu topoare soldate cu răniți și tentative de omor. Grupul sau grupurile care atacă acum sunt periculoase, nu le pasă că obiectivul este populat. Pur și simplu sfidează orice autoritate și nu se tem de nimic. În această situație este normal să alertăm populația, cât și organismele statului care au în domeniu de activitate siguranța cetățeanului”, a declarat primarul Florin Mitroi, potrivit unui comunicat de presă.Nu de aceeași părere sunt însă și polițiștii, care susțin faptul că în cursul acestui an a fost înregistrată chiar o scădere a faptelor de natură penală, față de anul trecut. De asemenea, polițiștii spun că, odată cu creșterea demografică semnificativă semnalată de Primăria Valu lui Traian, a crescut proporțional și numărul agenților de poliție din comună.„De la începutul anului 2016, în localitățile Valu lui Traian și Murfatlar, se constată o scădere a faptelor de natură penală, cu 25% în Valu lui Traian, respectiv 42% în Murfatlar, față de perioada similară a anului 2015, sens în care considerăm că informațiile apărute nu corespund realității. În ultimii ani, localitățile Valu lui Traian și Murfatlar au cunoscut o dezvoltare demografică semnificativă, astfel încât volumul de muncă al polițiștilor a crescut proporțional, dar la nivelul subunităților de poliție se acționează permanent în sistem integrat, tocmai pentru a se veni în sprijinul localnicilor și pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte care aduc atingere siguranței cetățenilor”, este poziția Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.