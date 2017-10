MITA la BAC, de la MANGALIA: procurorii DNA au REŢINUT un PROFESOR

1

Cele mai vechi meserii de pe Terra

Cercetatorii de la Institutul International al Muncii au ajuns la concluzia ca cele mai vechi meserii de pe Terra sunt prostitutia si mita la bacalaureat, pentru ca ele sunt atat de necesare pentru a supravietuii incat nu o sa dispara niciodata, doar "actorii" se schimba. Credeti ca cei de la DNA nu au copiat si nu au dat spaga la Bac sau la Drept ?.....pai altfel mai ajungeau ei procurori ?...vorba lui Basescu : " - Cum e domnule Chestor ?...eu te-am facut Chestor, domnule Chestor...", eiiiiii......o fi dat ceva, n-o fi dat ceva domnul Chestor, numai Dumnezeu, Chestorul si Basescu cunosc asta ! To be or not to be ?...