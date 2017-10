Mita electorală de la Mihail Kogălniceanu, tranşată de judecătorii constănţeni

Mita electorală de la Mihail Kogălniceanu, tranșată de judecătorii constănțeni

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat recursul declarat atât de procurori, cât și de inculpați împotriva deciziei Judecătoriei Constanța prin care s-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 20 de zile a trei persoane acuzate de mită electorală la Mihail Kogălniceanu.Liviu Ghiorțu, Daniel Bîrcu și Ștefan Laurențiu Caracostea le-au declarat magistraților că nu au dat bani ori alte bunuri materiale la nimeni și că totul este o înscenare. De precizat că, ieri, s-a prezentat polițiștilor și a fost băgat și el după gratii în baza mandatului de arestare emis pe numele său în lipsă și Ștefan Laurențiu Caracostea. El a făcut dovada în fața judecătorilor că s-a aflat, în perioada 30 mai - 6 iunie, în județul Bacău, și că nu s-ar fi sustras urmăririi penale.„Nu am dat bani la nimeni. Am făcut campanie electorală pentru un anumit partid politic, dar acuzațiile aduse, cum că am oferit bani sau bunuri, nu sunt reale. În afară de faptul că am fost să vorbesc cu anumite persoane, pentru a face campanie în favoarea unui anumit candidat, nimic nu e adevărat”, a spus Daniel Bîrcu.Ștefan Laurențiu Caracostea a spus: „Până pe data de 30 mai am fost în Mihail Kogălniceanu, dar nu am fost implicat în campanie. De la acea dată am fost plecat din localitate în zona Bacău. Acuzațiile martorilor consider că sunt o înscenare, din cauza comandantului Poliției din localitate, care are o relație tensionată cu tatăl meu, Gheorghe Caracostea”.Avocații au susținut că nu există vreo probă care să demonstreze că cei trei ar fi vinovați de comiterea faptei respective și că inculpaților le-ar fi fost încălcat în mod grav dreptul la apărare.„Miza acestui dosar nu este decât una de natură politică”, a susținut avocatul Laura Diaconu. De asemenea, apărătorul Adrian Petrescu a spus că Ministerul Public ar fi picat într-o capcană și „a călcat în picioare cu bocancii dreptul la apărare. Nu am asistat decât la un simulacru de urmărire penală”, a completat acesta.Magistrații de la Tribunal au analizat dosarul și au hotărât ca doar unul dintre acuzați să rămână după gratii pentru o perioadă de 20 de zile, respectiv Liviu Ghiorțu, pe când în cazul celorlalți doi acuzați s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu.