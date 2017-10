Misterele morţii poliţistului de la Crimă Organizată. L-au ajuns datoriile sau munca sub acoperire?

Împușcat în cap

Misterele morții polițistului de la Crimă Organizată. L-au ajuns datoriile sau munca sub acoperire?

Planează misterul în cazul morții ofițerului de 24 de ani care, duminică seara, a fost găsit împușcat în cap, cel mai probabil fiindn vorba de o sinucidere. Tânărul polițist din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța nu a lăsat niciun bilet de adio prin care să explice de ce a recurs la acest gest extrem și cei din anturajul său nu pot înțelege ce s-a întâmplat.Subinspectorul Ionuț Stănescu, de 24 de ani, din localitatea Corabia, județul Olt și-a dat ultima suflare pe patul de spital, în jurul orei 22.30. În ciuda eforturilor depuse de medici, tânărul a pierdut lupta pentru viață.Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pentru efectuarea necropsiei și stabilirea exactă a cauzei decesului.La aflarea teribilei vești, părinții polițistului au venit într-un suflet la Constanța, pentru a-și lua singurul copil acasă, unde îl vor conduce pe ultimul drum. Familia, dar și prietenii lui Ionuț Stănescu spun că acesta nu părea abătut și nu avea probleme. Părinții tânărului au declarat că tânărul și-a dorit tot timpul să ajungă polițist și s-a luptat mult pentru a-și îndeplini visul. Îi plăcea la Constanța și iubea meseria pe care o practica de doar un an. Potrivit unor surse, lucra sub acoperire și se afla încă sub tutela unui superior.Medicii legiști au efectuat autopsia și au stabilit că moartea a survenit în urma pierderii masive de sânge. „S-a împușcat în tâmpla dreaptă și a pierdut foarte mult sânge. A fost constatat și inelul de contuzie, respectiv că a avut pistolul lipit de tâmplă. De asemenea, se vor mai face niște teste de laborator pentru a se verifica dacă are urme de praf de pușcă pe mână. S-au făcut verificări și avea dreptul să poarte arma și în timpul liber și avea toate testările psihologice la zi”, a declarat procuror Zafer Sadâc, purtă-torul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Procurorii criminaliști continuă cercetările pentru a afla motivul pentru care ofițerul a decis să își încheie socotelile cu viața. Potrivit unor surse, subinspec-torul ar fi avut probleme financiare. Acesta ar fi căzut în patima jocurilor de noroc și se pare că acumulase datorii care nu-i mai dădeau pace. În încercarea de a scăpa, polițistul și-ar fi amanetat câteva bunuri.Tragedia s-a petrecut, duminică seara, în apartamentul de pe bulevardul 1 Mai, unde tânărul locuia cu chirie de o lună. Ionuț Stănescu s-a împușcat în cap, iar colegul său de apartament a fost cel care a alertat autoritățile. La fața locului au ajuns în scurt timp criminaliștii, dar și mai mulți colegi ai tânărului. Anchetatorii au stabilit că Stănescu s-a împușcat cu pistolul de serviciu, marca Glock. Pe o pagină de socializare, prietenii au scris mai multe mesaje de adio: „Nu se poate înțelege cât de grea e despărțirea, decât atunci când o ființă dragă pleacă de lângă noi. O cauți și nu o găsești, o strigi și nu te aude, o aștepți și nu mai vine. Ne rămâne doar amintirea și un dor nestins în inimă. Dumnezeu să te odihnească în pace, Bănele!”Tânărul va fi înmormântat în județul Olt.