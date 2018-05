Misterele din adâncuri! Povestea impresionantă a unui scafandru-militar constănţean

Misterele din adâncuri! Povestea impresionantă a unui scafandru-militar constănțean

Drumul spre o carieră de succes poate fi insuflat încă din copilărie. Drept dovadă stă povestea impresionantă a comandantului Detașamentului Scafandrii Fluviali, din cadrul Centrului de Scafandri Constanța, locotenent-comandorul Bogdan Voinescu.În anul 1985, pe când avea vârsta de 5 ani, Bogdan Voinescu a vizitat pentru prima dată Centrul de Scafandri. Primul impact care l-a impresionat pe militar a fost întâlnirea cu un bărbat îmbrăcat în costumul de scufundări. Aceasta avea să fie și singura amintire imortalizată printr-o fotografie, păstrată de-a lungul anilor de Bogdan Voinescu.„La vremea respectivă, se făceau vizite de genul Școala Altfel, atunci erau Șoimii Patriei. Îmi amintesc că am venit în anul 1985. A fost o experiență frumoasă, care mi-a rămas întipărită în minte și ulterior am ajuns să lucrez în instituția pe care am vizitat-o cu mult timp în urmă. În primul rând, m-a impresionat costumul de scafandru și ceea ce ne-au prezentat la momentul respectiv, că pot pătrunde într-un alt mediu, unde nu oricine poate ajunge”, își amintește locotenent-comandorul Bogdan Voinescu.În următorul an, după ce a împlinit vârsta de 6 ani, Bogdan Voinescu s-a reîntors la Centrul de Scafandri, impresionat de ceea ce a văzut. Misterul unui tărâm explorat de prea puțini oameni și dragostea față de costumul de scafandru l-au făcut să creadă din ce în ce mai mult că acesta este drumul pe care vrea să-l urmeze. Anii au trecut, iar visul a devenit realitate. După ce a început să lucreze în cadrul Centrului de Scafandri, bărbatul a încercat să-l reîntâlnească pe scafandrul care l-a inspirat atunci când era copil și a reușit!„Am venit în Centrul de Scafandri în anul 2007 și l-am regăsit cu greu pe scafandrul cu care făcusem poză când eram mic. La data vizitei era scafandru, ulterior a lucrat ca tehnician la laboratorul hiperbar. Am reușit să lucrez o perioadă de timp cu domnul Scurtu, cu toate că a durat aproximativ o lună până când am reușit să-l identific”, mai povestește Bogdan Voinescu, comandantul Detașamentului Scafandrii Fluviali, din cadrul Centrului de Scafandri.v v vAjuns la vârsta de 37 de ani, locotenent-comandorul Voinescu și-a reamintit această poveste în momentul în care și-a văzut fiica pășind în Centrul de Scafandri, aproape la aceeași vârstă pe care o avea la prima sa vizită în cadrul instituției. La peste 30 de ani distanță, ștafeta este predată în familie, tradiția începând din vremurile comuniste și continuând până în prezent.„Fetița mea a vizitat cu colegii de școală Centrul de Scafandri. La finalul vizitei, copiii mi-au spus că au rămas impresionați și foarte mulți dintre ei își doresc să devină scafandri. Ea este atrasă de această lume, încă de mică a făcut cunoștință cu lumea subacvatică. M-aș bucura să urmeze această meserie, pentru că o văd că se bucură. Ea face înot și se vede că este talentată și totul vine de la sine. Cred că-i va fi ușor să practice această meserie, dacă va dori acest lucru”, este încrezător Bogdan Voinescu.