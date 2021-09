Misiunile polițiștilor, puse în pericol! „Nu mai sunt oameni!”

O soluție pentru ocuparea posturilor este angajarea din sursă externă. La concursurile pentru școlile de poliție din această toamnă au fost puse la dispoziția celor interesați mai puțin de 2.000 de posturi, iar numărul este insuficient pentru a acoperi deficitul din structuri. Ar mai fi nevoie de tot pe atâția oameni.





„Pentru a diminua deficitul major de personal din cadrul Poliției Române, la solicitările repetate ale SNPPC, MAI și IGPR au demarat un plan de măsuri, pe linie de resurse umane, prin care vor fi ocupate din sursă externă aproximativ 2.240 de posturi de polițiști, atât în domeniile muncii operative, cât și în structurile de suport (unde vor fi încadrați specialiști pe linie IT, financiară, logistică etc). În prima fază (cel mai scurt timp posibil), se are în vedere ocuparea a 412 funcții de ajutor șef de post, pentru că mediul rural este cel mai afectat de criza de polițiști. Practic, sunt zeci de posturi de poliție, în multe județe, care funcționează cu un singur lucrător sau maxim doi, din 4 sau 5, situație care afectează eficiența serviciului polițienesc și conduce la suprasolicitarea fizică și psihică a oamenilor. Din acest motiv, există chiar și posturi de poliție care au fost închise”, au arătat reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.







Picați la școlile de poliție, vor intra fără probleme prin încadrare directă?





Pe de altă parte, deschiderea „porților” către cei din sursă externă, prin ocolirea căii uzuale, a școlilor de poliție, va duce la alte nemulțumiri, după cum a precizat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol, există riscul ca tineri care nu au reușit să intre la unitățile de învățământ să intre direct pe post, în Poliție.





„În aceste zile, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost analizate organigramele Poliției Române și ale Poliției de Frontieră, concluzionându-se că din cauza lipsei de personal, există riscul ca în unele structuri să nu se mai poată asigura serviciul polițienesc. Astfel, în raport cu promoțiile existente și cele care vor mai fi încadrate, s-a apreciat că este nevoie de un supliment de 2.240 de posturi, agenți de poliție, ofițeri de poliție dar și personal contractual. Ocuparea acestor posturi se va face etapizat, în funcție de prioritățile instituționale. În acest sens, primele locuri vor fi scoase la concurs exclusiv în mediul rural, unde sunt necesare a fi ocupate 412 funcții de ajutor de șef de post.





Ulterior, vor fi scoase la concurs în mai multe etape și diferența de 1.828 posturi care vor fi direcționate în principal spre structurile de ordine publică/rutieră dar și spre posturile de specialiști. Ce va fi însă interesant va fi situația celor care s-au înscris la școlile de poliție pentru sesiunea din octombrie 2021, vor pica cu note de 3 și 4 iar ulterior vor avea șansa ca la grila de x, de la concursul de încadrare directă, să obțină notă de trecere.





Consecința va fi că cei mai buni vor intra la școlile de poliție și vor avea pe perioada școlarizării de un an o soldă lunară de aproximativ 100 lei, iar cei încadrați direct, după promovarea concursului, a doua zi vor primi uniforma în brațe și vor fi salarizați, cu toate drepturile aferente. Aceasta este politica de resurse umane promovată de „specialiștii” din MAI, după chipul și asemănarea lor”, a declarat Cosmin Andreica.





La nivelul județului Constanța, deficitul de polițiști este de peste 20%, resimțit mai ales în mediul rural și în unitățile din orașele mici. Inclusiv în timpul verii, în condițiile în care în sprijinul polițiștilor din județul nostru au fost delegați colegi din țară, au existat reclamații că activitatea era îngreunată de faptul că era un singur polițist cu calitate judiciară (care poate lucra dosare penale!) pe tură, în condițiile în care era nevoie de cel puțin trei!





Din ce în ce mai mulți polițiști cu experiență ies la pensie, în ultimii ani, dar în locul lor nu vine nimeni. La Constanța, an de an, în ultima perioadă, au ieșit la pensie zeci de profesioniști, oameni cu ani mulți în spate de soluționat dosare penale, care cunoșteau comunitățile pe care le păzeau, „elementele” negative și obiceiurile lor. Tinerii însă nu se înghesuie să îmbrace uniforma de polițist, astfel că sunt din ce în ce mai multe cazuri unde numărul polițiștilor este insuficient. Este cazul, în special, a unităților din mediul rural.