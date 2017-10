Misiunile comisarului şef Adrian Rapotan. De la bandiţi internaţionali, la... George Bush jr.

Misiunile comisarului șef Adrian Rapotan. De la bandiți internaționali, la... George Bush jr.

Au trecut mai bine de trei decenii de când comisarul șef Adrian Rapotan, prim-adjunctul inspectorului șef al Poliției Constanța, a îmbrăcat uniforma de polițist. Este cel mai longeviv polițist într-o funcție de conducere din întreaga țară și a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Bărbăție și Credință“, în grad de Cavaler, pentru întreaga carieră.În luna august a acestui an, se împlinesc 32 de ani de când comisarul șef Adrian Rapotan este în Poliție. Mai bine de trei decenii petrecuți în slujba constănțenilor, pentru siguranța lor, dintre care jumătate într-o funcție de conducere. Chiar și așa, nu înseamnă că „șeful” Adrian Rapotan a stat în spatele unui birou. Și în prezent, la zece ani de când este prim-adjunct al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, este pe teren, chiar și noaptea târziu, alături de colegii săi, atunci când situația o impune.Cea mai complexă misiune Zâmbește când este întrebat de viața petrecută în Poliția Constanța. Au fost și momente grele, și momente frumoase, dar spune că încă nu este pregătit să facă o trecere în revistă! Mai are până la pensie. În tinerețe, ca ofițer începător, a prins hoți periculoși, urmăriți internațional. Ulterior, a trebuit să supravegheze misiuni dintre cele mai dificile. Cea mai complexă misiune a fost vizita președintelui SUA George Bush jr. la Constanța, în 2008, cu ocazia Summitului NATO.„Din informațiile pe care le avem, a fost cea mai lungă deplasare rutieră pe care a făcut-o acest președinte, în afara SUA. Partea americană a impus niște reguli extraordinar de stricte, de dure. Noi, la nivel de conducere a IPJ Constanța, cu câteva săptămâni înainte de vizită, aveam ședințe în fiecare seară, între orele 20,00 - 22,00, în care analizam ce s-a făcut în ziua respectivă, se stabileau alte activități, care până la ora 6,00 dimineața trebuiau rea-lizate. Iar la 6,00 dimineața ne întâlneam iar. În acest timp, trebuia să ne ocupăm și de activitățile uzuale, astfel că a fost o perioadă în care nu prea am dat pe acasă”, își amintește comisarul șef Rapotan.Nu are vreme să stea cu ochii pe ceas! Iar perioade ca acestea au fost destule. Munca de polițist este grea, într-adevăr, admite adjunctul IPJ Constanța. De aceea, sfatul acestuia pentru tinerii care aleg această carieră este să nu o facă doar pentru a avea un serviciu stabil.„Dacă nu ai pasiune pentru ceea ce faci, nu poți să fii polițist. Asta îi sfătuiesc și pe cei tineri, care vin din urmă. Mulți vin în Poliție să aibă un serviciu, o ocupație. Dar, dacă nu au și pasiune și-și fac meseria cu ochii pe ceas, pe calendar, cu gândul la zilele libere, nu vor face nimic!Are un specific aparte această meserie, eu am comparat-o de multe ori cu cea a unui artist plastic, de exemplu. Atunci când are inspirație, un artist plastic poate să lucreze ore bune, câteodată și zile. La fel și polițistul, dacă este pe o pistă bună, nu lasă un dosar. Însă, dacă are o pistă bună, iar la ora 16,00 pleacă acasă, căci s-a încheiat programul, poate să nu realizeze nimic…”, a afirmat comisarul șef Adrian Rapotan.E drept, viața de polițist înseamnă stres mult, absența din familie, privațiuni. Drept urmare, „sunt studii care au fost date publicității, care arată că media de viață a unui polițist este una pesimistă, de 58 - 59 de ani”, a adăugat polițistul.Decorat cu Ordinul „Bărbăție și Credință“ Unul dintre cele mai importante aspecte pentru un polițist, consideră cms. șef Rapotan, este încrederea societății civile în acesta și implicit în instituția pe care o reprezintă.„Este necesar un parteneriat al Poliției cu societatea civilă. Dacă nu suntem uniți, polițist-societate civilă, vom fi din start perdanți. În prezent, la nivel național, încrederea societății în Poliție este undeva la 52%, în vreme ce prin 2000 era undeva la 26%. De ce avem nevoie de încrederea societății? Să luăm exemplul furturilor din buzunare, pentru a-l putea demonstra, este nevoie și de martori. Dar oamenii nu vor să-și riște integritatea sau imaginea. «Dacă nu m-a furat pe mine, nu este problema mea», spun mulți”, a mai afirmat polițistul.