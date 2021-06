MISIUNE PENTRU VIAȚĂ! Jandarmii au donat sânge

În perioada 14-17 iunie, peste 50 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța și Unității Speciale 72 Cernavodă au fost prezenți la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța pentru a dona sânge, în scopul completării rezervelor sau pentru ajutorarea victimelor unor accidente, fiind a doua acţiune organizată în acest an. Acest demers a fost prilejuit de Ziua Internaţională a Donatorilor de Sânge, ce se aniversează în fiecare an, în data de 14 iunie.Jandarmii constănțeni în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța organizează periodic acțiuni al căror obiectiv îl constituie refacerea rezervelor sanguine atât de necesare salvării de vieți omenești. Și în anii precedenți, oamenii legii s-au implicat în activități de donare de sânge, astfel încât la nivelul instituțional acest gest a devenit o tradiție, numai în ultimul an fiind donată o cantitate de peste 100 litri de sânge. Prin aceste inițiative, dorim să sprijinim recrutarea de noi donatori din rândurile constănțenilor și fidelizarea celor care au mai donat, lansând un îndemn pentru toți membrii comunității, să se alăture prin voluntariat în acțiuni umanitare, în vederea acordării unui real ajutor persoanelor aflate în dificultate.