Misiune îndeplinită pentru Garda de Coastă, în apele Mării Egee

Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Gărzii de Coastă, care au participat la operațiunea „POSEIDON 2017”, organizată de Agenția FRONTEX în Grecia, s-au întors acasă. Bilanțul participării navelor Gărzii de Coastă pe parcursul întregului an la operațiune: sute de misiuni de patrulare și supraveghere desfășurate la frontiera maritimă externă a Greciei, peste 20 de acțiuni de căutare și salvare, aproximativ 1.800 de persoane salvate de la înec din apele Mării Egee.Pe toată durata anului 2017, navele maritime de patrulare MAI 1102, MAI 1101 și MAI 1104 din dotarea Poliției de Frontieră Române, la bordul cărora au fost, prin rotație, 6 echipaje cu peste 150 de polițiști de frontieră, au participat la Operațiunea „POSEIDON 2017”, organizată de Agenția Europeană FRONTEX (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) pentru a acorda suport autorităților elene în supravegherea și controlul frontierelor maritime externe ale Uniunii Europene. Navele Poliției de Frontieră Române au executat misiuni de patrulare, supraveghere, căutare și salvare în Marea Egee, la frontiera maritimă a Greciei, individual și în cooperare cu echipajele celorlalte nave detașate de către statele membre ale Uniunii Europene în Grecia, în cadrul operațiunii.Pe perioada detașării în zona operațională, echipajele navelor au efectuat sute de misiuni și au participat la peste 20 de acțiuni de căutare și salvare (Search and Rescue) pe mare, în urma cărora au salvat, transbordat și transportat, în total, aproximativ 1.800 de persoane (mai mult de jumătate fiind copii și femei), care se aflau în pericol de înec în apele Mării Egee. În toate cazurile, au fost efectuate procedurile specifice la bordul navelor românești (triere și evaluare medicală), iar ulterior persoanele în cauză au fost transportate în portul Chios și predate autorităților elene pentru stabilirea identităților acestora și efectuarea procedurilor specifice (asistență medicală, identificare, înregistrare, amprentare etc.).Ultimul echipaj, format din 26 de polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, aflat la bordul navei maritime de patrulare MAI 1104 a ajuns ieri, în portul Constanța, încheind astfel seria neîntreruptă de participare pe parcursul întregului an 2017 a Poliției de Frontieră Române în cadrul operațiunii „POSEIDON 2017”.