Misiune îndeplinită a primei serii de poliţişti detaşaţi pe litoralul românesc

Misiune îndeplinită a primei serii de polițiști detașați pe litoralul românesc

Prima serie de polițiști detașați pe litoralul românesc și-a încheiat activitatea, de la începutul Sezonului Estival 2016 și până în prezent nefiind înregistrată nicio infracțiune cu violență comisă asupra turiștilor. Debutul activităților specifice ale MAI a avut loc la data de 10 iunie. Conform Planului „Litoral 2016”, începând din data de 12 iunie și până la sfârșitul sezonului, au fost dispuse o serie de măsuri organizatorice pentru creșterea siguranței turiștilor.Astfel, în perioada 1 - 31 iulie a.c., pe lângă dispozitivul de siguranță publică asigurat de structurile teritoriale din județul Constanța, au fost detașați 140 de polițiști din țară de la formațiunile de ordine publică, investigații criminale și criminalistică. Începând cu 1 august și până la finele lunii, același număr de polițiști detașați din țară vor veni în sprijinul polițiștilor constănțeni. În urma măsurilor adoptate, în acest sezon estival nu s-au produs evenimente grave, fenomenul infracțional fiind ținut sub control.Media zilnică a turiștilor de la debutul sezonul estival 2016 a fost de peste 100.000 de persoane, înregistându-se o creștere față de anii anteriori, iar în aceste condiții, dispozitivele de siguranță publică și patrulare au fost suplimentate, pentru a se asigura o prezență mai activă în stradă și o intervenție mai eficientă la sesizările primite direct de la cetățeni sau prin 112. Astfel, în perioada de referință nu au fost comise infracțiuni de omor sau tentative de omor, violuri, tâlhării și vătămări corporale. De asemenea, în perioada 15 iunie – 31 iulie a.c., infracțiunile de natură judiciară scad cu 28%, nefiind înregistrat niciun furt de auto, celelalte genuri de infracțiuni fiind pe un trend descendent semnificativ față de anul 2015 (furturi din auto, din societăți comerciale, din camerele de hotel etc.). Din analiza infracțiunilor de furt comise de pe plajă, din auto și din spațiile de cazare, a reieșit faptul că, cele mai multe fapte au fost comise pe fondul neglijenței turiștilor.Pentru asigurarea climatului de siguranță publică, sub coordonarea I.G.P.R., s-au desfășurat acțiuni și controale pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale de natură economică și a celor cu violență. De la începutul sezonul estival 2016, IGPR a dispus măsuri suplimentare pe Autostrada București – Constanța, pentru prevenirea producerii unor accidente sau blocaje rutiere. Dispozitivele de poliție rutieră au fost permanent adaptate valorilor de trafic, la sfârșitul de săptămână, fiind suplimentat numărul polițiștilor rutieri.De asemenea, activitățile de fluidizare a traficului rutier și de garantare a siguranței participanților la trafic, pe raza stațiunilor turistice, au fost realizate de către efectivele Serviciului Rutier Constanța. O importanță deosebită a fost acordată segmentului de prevenire și informare a turiștilor aflați pe Litoral. Astfel, au fost lansate campaniile ”Siguranța Ta, Prioritatea Noastră!”, ”Fii treaz la volan, când ești la mare!”, ”Sunt bunurile tale! Ai grijă de ele!”, ”Copiii nu se pierd!”, ”Vacanță în siguranță” etc.., care au în vedere informarea turiștilor cu privire la mijloacele de luptă antivictimală, fiind vizate prevenirea furturilor din camerele de hotel, din auto, de pe plajă, a disparițiilor de minori, a prevenirii conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice s.a., la toate hotelurile și locurile de cazare omologate, în locuri vizibile fiind afișate materiale cu conținut preventiv, turiștilor fiindu-le distribuite pliante și brățări informative.De asemenea, la Punctul de informare din stațiunea Mamaia - zona Cleopatra, zilnic, polițiștii și voluntarii Crucii Roșii a discutat cu turiștii pe tematică preventivă.O atenție deosebită a fost acordată și taberelor școlare existente în stațiunile de pe litoral, în cadrul cărora s-au derulat campanii de prevenire în rândul elevilor, de la începutul sezonului estival și până în prezent nefiind înregistrată nicio faptă de natură penală în aceste zone de petrecere a vacanței.Inspectorul General al Poliției Române, chestor de poliție Bogdan DESPESCU, mulțumește tuturor turiștilor și cetățenilor aflați pe litoralul românesc pentru că au înțeles că o vacanță în siguranță este dată și de măsurile proprii de prevenire adoptate și pentru că au venit în sprijinul oamenilor legii prin conduita antivictimală, asigurându-i în continuare de promptitudinea și profesionalismul polițiștilor în derularea tuturor activităților de asigurare a liniștii și ordinii publice.